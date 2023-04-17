王淨「回娘家」擔任台北電影節形象大使 再合作九把刀拍影展廣告
第25屆台北電影節，今（17）日宣布影展大使由王淨擔任，除了再度合作九把刀為台北電影節拍攝形象廣告，她也將出席7月8日的台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。王淨身為北影影后「回娘家」擔任大使，很巧合地剛滿25歲，她笑說：「非常不可思議！難道是因為我25歲的關係才邀請我嗎？真的很榮幸。」
記者黃雅琪/綜合報導
王淨出道6年，2019年主演電影《返校》票房破億，隔年更憑藉該片拿下台北電影獎「最佳女主角」，近年陸續以《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》在大銀幕展現不同樣貌，堪稱台灣最炙手可熱的新生代女演員。談起和台北電影節的緣分，要回溯至2015年，當時王淨還是大學生剛好有同學搶到閉幕片《百日告別》的票無法前往，於是把票轉讓給她：「我那時不懂表演，也不覺得自己未來會跟影視產業甚至和北影有關係，只記得坐在第一排，演員的情緒都超級直接，直逼著我！」
王淨擔任「影展大使」將以不同角度為觀眾推薦電影，她自認平常看片口味不拘，什麼類型都接受，期待屆時能和影迷一起看好看滿。王淨分享徐漢強導演曾說：「25歲是最美好的年紀，正處於半熟階段，對自己是誰以及在做的事有了些方向，面對未來也不像以往恐懼。」
現在的王淨認為：「剛接觸表演，覺得電影是宣洩日常生活的不滿，幾年之後，又覺得電影好像在體驗別人的人生，現階段我覺得電影就是造夢吧！好像把不可能變成可能了，某方面自己也跟世界上另一個不存在的人做了神奇連結，我非常珍惜這樣的連結。」第25屆台北電影節將於6月22日至7月8日，在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉行、7月8日頒獎。