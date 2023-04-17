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福原愛搬離3億豪宅！扛不住鉅額貸款　橫濱男挨轟吃軟飯

▲福原愛被日媒爆料付不出高額貸款，和不倫戀的橫濱男搬離價值3億元的豪宅。（圖／翻攝《全明星感謝祭》官方推特）
▲福原愛被日媒爆料付不出高額貸款，和不倫戀的橫濱男搬離價值3億元的豪宅。（圖／翻攝《全明星感謝祭》官方推特）

記者江芷稜/綜合報導

日本桌球好手福原愛前年爆發不倫戀，和台灣男星江宏傑離婚後，和外遇對象橫濱男定居日本東京，住在價值3億元日幣（約6,930萬元台幣）、250平方公尺的豪宅裡，不過自出軌風波後，她在日本娛樂圈工作銳減，光靠青森大學的客座教授職位，收入無法支撐豪宅貸款，據日媒報導，她和新歡不得不搬離愛巢，準備將此處出租，藉此支付每月200萬元日幣（約46萬元台幣）的高額房貸。

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▲福原愛上月發文還在日本。（圖／福原愛微博）
▲福原愛離婚前花了1億元日幣入住豪宅，身上還揹著2億元貸款。（圖／福原愛微博）
▲福原愛7月初時，與男友一起去見金主。（圖／翻攝《女性自身》）
▲據傳福原愛新歡的花費，皆是由她支付，粉絲痛罵該男吃軟飯。（圖／翻攝《女性自身》）
根據日本週刊《女性自身》報導，福原愛經歷不倫風波後，人氣急速下滑，加上她沒有處理好和江宏傑的關係，一連串的行為都讓人感到失望，觀眾緣無法回升。她雖然在青森大學擔任客座副教授，這幾個月卻只上過一堂課，而且客座副教授沒有固定工資，只會按照時數計薪，因此收入很少。

最近她宣布參與一檔綜藝節目，讓日媒相當惋惜，明明是桌球界的傳奇明星，卻自降身價錄製綜藝類節目，「在這檔節目的馬拉松環節中，出場者大多是B級藝人，很好奇不擅長跑步的福原愛出場的意義是什麼？作為奧運會上連續兩屆的獎牌得主，為什麼要參與這樣的節目？難道已經到了饑不擇食的地步嗎？」

▲▼福原愛偶爾更新微博，分享日常生活點滴。（圖／翻攝自福原愛微博）
▲福原愛被爆料收入銳減，似乎不以為意，還在微博分享賞花的美照。（圖／翻攝自福原愛微博）
福原愛的鄰居則透露，去年底就沒有見過她出現，房仲表示，這間公寓3月份開始招租，欲以每月200萬元的價格出租，若能順利出租，就能抵掉福原愛每月需要償還的房貸，因為當初福原愛在離婚前買房時，只付了1億元日幣，另外貸款了2億日幣，所以壓力很大。而橫濱男似乎無法分擔她的經濟壓力，吃穿費用都靠她支付，被粉絲痛罵根本是吃軟飯。不過，福原愛對報導不以為意，今日還在微博曬出杜鵑花的照片，寫道「春天」，心情似乎很不錯。

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