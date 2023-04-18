菜市場藏「超萌小貓攤」！眾見狀秒愛上吃菜：一斤多少錢

韓料口碑名店曝光！「韓華園」不吃烤肉、部隊鍋　道地炒碼麵一絕

▲華僑主廚兼老闆的張建中一手創辦的韓式中華料理「韓華園」，在台灣狂開3店，卻吃不到烤肉、泡菜鍋？必吃招牌炒碼麵、炸醬麵和糖醋肉，讓韓國人讚賞「吃完會想起老家」。(圖/品牌提供)
▲華僑主廚兼老闆的張建中一手創辦的韓式中華料理「韓華園」，在台灣狂開3店，卻吃不到烤肉、泡菜鍋？必吃招牌炒碼麵、炸醬麵和糖醋肉，讓韓國人讚賞「吃完會想起老家」。(圖/品牌提供)

記者蕭涵云/綜合報導

有別於一般台灣可見的傳統韓料，由韓國華僑張建中一手創立的韓式中華料理「韓華園」，低調狂開3店，卻吃不到烤肉、泡菜鍋？「韓華園」靠著必吃招牌菜，黑嚕嚕的炸醬麵、紅通通的炒碼麵、脆口Q嫩的糖醋肉大受歡迎，連韓國人都讚賞「吃完會想起老家」；黑色情人節還應景推出炸醬麵單人套餐活動。

在韓國擔任廚師20多年的華僑張老闆，2019年來台開設正宗韓式中華料理餐廳「韓華園」，有別於台灣常見的泡菜鍋、烤肉、部隊鍋等韓國料理， 張建中希望供應的，不是一般在家都能隨便煮食的東西，想讓大家品嚐「無法在家比擬」的美味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲用料澎湃的「海鮮炒碼麵」，不少客人都點來分食一起吃。(圖/品牌提供)
▲用料澎湃的「海鮮炒碼麵」，不少客人都點來分食一起吃。(圖/品牌提供)
他分享6、70年代，先由日本長崎中華料理店的廚師，將「強棒麵」帶入南韓，因當地人嗜辣，便加入辣椒粉、辣油改良成現今廣傳的「炒碼麵」，韓文「Jjambbong」意為「大雜膾」。更解釋「碼」字源於中國湖南的方言，有「每種材料都抓一點」之意，其實就是你我熟知的清冰箱動作。

「韓華園」的招牌「海鮮炒碼麵」超大一碗，紅通通的色澤冒著熱氣，讓人看了口水直流。張老闆透露，爆香後加入辣椒粉把北海道生食級干貝、炸過的肥美白蝦、魷魚，與洋蔥、胡蘿蔔、木耳等蔬菜一起快火翻炒，再加入熬好的豬骨高湯，並加入每日親自手作的Q彈麵條，伴著濃郁湯汁一起吃得香辣過癮。

▲韓劇掀起炫風的「炸醬麵」，偏甜卻不膩。店內還有炸醬炒飯、拌伴麵、乾炸醬麵可選。(圖/品牌提供)
▲韓劇掀起炫風的「炸醬麵」，偏甜卻不膩。店內還有炸醬炒飯、拌伴麵、乾炸醬麵可選。(圖/品牌提供)
他強調，韓國店家的麵條都是自己製作，不太買現成的直接用；店內「炸醬麵」更從韓國進口炸醬麵的黑豆醬料，由他每日現炒出正宗偏甜不膩的口感，正因為道地和韓國一樣口味的堅持，讓店內用餐的在台韓國人直說，吃完「韓華園」甚至會想起老家。

▲「糖醋肉」脆中帶有紮實口感。(圖/品牌提供)
▲「糖醋肉」脆中帶有紮實口感。(圖/品牌提供)
而另一道獨家「糖醋肉」，則掌握以太白粉、蛋白的獨家裹粉比例，經180度高溫油炸、並透過翻炸技巧加強脆皮口感。入口前先沾取韓式酸甜糖醋醬，一口咬下酥脆外皮，再品嚐到紮實的後腿豬肉，越咬越香。店內還有山東燒雞、豬腳也相當受歡迎。

大家熟知女生贈送喜歡男生巧克力的2/14西洋情人節，而男方則在3/14白色情人節回禮；韓國還訂了4/14為Black Day黑色情人節，讓沒有在前兩天收到心意的人，可以聚在一起分享炸醬麵。「韓華園」應景推出黑色情人節炸醬麵套餐，即日起至4/21，炸醬麵＋單人份糖醋肉＋飲料（可樂/雪碧 擇ㄧ，不得加價兌換其他飲品）只要290元。

▲「山東燒雞」也是店內人氣菜色之一。(圖/品牌提供)▲「山東燒雞」也是店內人氣菜色之一。(圖/品牌提供)
▲「韓華園」今年再開台北師大店、新竹竹北店，是低調口碑名店。(圖/品牌提供)▲「韓華園」今年再開台北師大店、新竹竹北店，是低調口碑名店。(圖/品牌提供)

鳳棲梧桐「統創翼」　綻放新東方建築光芒

特企／2023 必備5款「療癒系」精油！為生活帶來「新植感」呵護

特企／「針織女王」潘怡良攜高第家居　跨領域暢談「美」多樣可能

新北市美術館園區開放　侯友宜偕彭佳慧HIGH翻現場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀