韓料口碑名店曝光！「韓華園」不吃烤肉、部隊鍋　道地炒碼麵一絕

在韓國擔任廚師20多年的華僑張老闆，2019年來台開設正宗韓式中華料理餐廳「韓華園」，有別於台灣常見的泡菜鍋、烤肉、部隊鍋等韓國料理， 張建中希望供應的，不是一般在家都能隨便煮食的東西，想讓大家品嚐「無法在家比擬」的美味。
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「韓華園」的招牌「海鮮炒碼麵」超大一碗，紅通通的色澤冒著熱氣，讓人看了口水直流。張老闆透露，爆香後加入辣椒粉把北海道生食級干貝、炸過的肥美白蝦、魷魚，與洋蔥、胡蘿蔔、木耳等蔬菜一起快火翻炒，再加入熬好的豬骨高湯，並加入每日親自手作的Q彈麵條，伴著濃郁湯汁一起吃得香辣過癮。
他強調，韓國店家的麵條都是自己製作，不太買現成的直接用；店內「炸醬麵」更從韓國進口炸醬麵的黑豆醬料，由他每日現炒出正宗偏甜不膩的口感，正因為道地和韓國一樣口味的堅持，讓店內用餐的在台韓國人直說，吃完「韓華園」甚至會想起老家。
而另一道獨家「糖醋肉」，則掌握以太白粉、蛋白的獨家裹粉比例，經180度高溫油炸、並透過翻炸技巧加強脆皮口感。入口前先沾取韓式酸甜糖醋醬，一口咬下酥脆外皮，再品嚐到紮實的後腿豬肉，越咬越香。店內還有山東燒雞、豬腳也相當受歡迎。
大家熟知女生贈送喜歡男生巧克力的2/14西洋情人節，而男方則在3/14白色情人節回禮；韓國還訂了4/14為Black Day黑色情人節，讓沒有在前兩天收到心意的人，可以聚在一起分享炸醬麵。「韓華園」應景推出黑色情人節炸醬麵套餐，即日起至4/21，炸醬麵＋單人份糖醋肉＋飲料（可樂/雪碧 擇ㄧ，不得加價兌換其他飲品）只要290元。
▲「山東燒雞」也是店內人氣菜色之一。(圖/品牌提供)
▲「韓華園」今年再開台北師大店、新竹竹北店，是低調口碑名店。(圖/品牌提供)