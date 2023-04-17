9千萬打水漂！韓國仁川傳租房詐欺　拿不回全租押金害3人尋短

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根據《韓聯社》報導，近來在仁川彌鄒忽區卻傳出，有租客無法取回押金，因而走上絕路。受害者之一的一名30多歲女性，在17日當天凌晨2時12分左右被發現在公寓內倒地不醒，雖然緊急送醫，但還沒到達醫院就不幸身亡，而該名女性的屋內留有一封遺書。
調查結果顯示，該名女性是一名未能從當地「地產王」收回全租押金的受害者。據彌鄒忽區傳貰詐欺案受害對策委員會表示，該名女性於2019年9月支付保證金7200萬韓元（約台幣167萬元），已簽訂全租合約，在2021年9月續約時，保證金被漲到9000萬韓元（約台幣210萬元），沒想到事後保證金被打水漂，一毛都拿不回來。
據了解，該受騙女性在受騙後，每天都早早出門上班，一直到深夜才回家，甚至到輕生前一天都還在上班，受害對策委員會相關人士表示，「因為被全租房詐騙，真的過得很辛苦」。除了該名女性外，在今年2月14以及28日也傳出2名同案20至30多歲的受害者走上絕路。
目前當地警方逮捕兩名嫌犯，分別是一名房仲業者以及一名建築師。他們在去年1至7月向彌鄒忽區161套房產租客一共收取125億韓元押金（約台幣2.9億元），目前已經遭到拘留起訴。
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