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9千萬打水漂！韓國仁川傳租房詐欺　拿不回全租押金害3人尋短

▲韓國仁川彌鄒忽區連環租房詐欺案，已有3名年輕受害者走上絕路。圖為韓國街景示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國仁川彌鄒忽區連環租房詐欺案，已有3名年輕受害者走上絕路。圖為韓國街景示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國仁川近來傳出連環租屋詐欺案，有20至30歲的年輕人繳交了高額保證金租屋，但卻無法收回，走投無路之下，最後走上絕路。根據韓媒報導指出，碰上這樣狀況的案例已經有3人了。

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韓國有一種特殊的租房形式，稱為「傳貰」（全租）。這是指房客在入住時繳交50%至80%的大俄保證金，並簽訂2年以上的長期租約，租賃期間不需再支付房租，租約到期後可取回全額押金。這段期間房東則是以押金存入銀行的利息或是投資收益取代房租。

根據《韓聯社》報導，近來在仁川彌鄒忽區卻傳出，有租客無法取回押金，因而走上絕路。受害者之一的一名30多歲女性，在17日當天凌晨2時12分左右被發現在公寓內倒地不醒，雖然緊急送醫，但還沒到達醫院就不幸身亡，而該名女性的屋內留有一封遺書。

調查結果顯示，該名女性是一名未能從當地「地產王」收回全租押金的受害者。據彌鄒忽區傳貰詐欺案受害對策委員會表示，該名女性於2019年9月支付保證金7200萬韓元（約台幣167萬元），已簽訂全租合約，在2021年9月續約時，保證金被漲到9000萬韓元（約台幣210萬元），沒想到事後保證金被打水漂，一毛都拿不回來。

據了解，該受騙女性在受騙後，每天都早早出門上班，一直到深夜才回家，甚至到輕生前一天都還在上班，受害對策委員會相關人士表示，「因為被全租房詐騙，真的過得很辛苦」。除了該名女性外，在今年2月14以及28日也傳出2名同案20至30多歲的受害者走上絕路。

目前當地警方逮捕兩名嫌犯，分別是一名房仲業者以及一名建築師。他們在去年1至7月向彌鄒忽區161套房產租客一共收取125億韓元押金（約台幣2.9億元），目前已經遭到拘留起訴。

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