張惠妹一開口喊「完了」！喉嚨發炎聲音沒了　自責哽咽道歉

哈林騎單車環島「和卜學亮不合」　揚言告好友：保留法律追訴權

▲61歲哈林挑戰單車環島實境節目，嫌隊友卜學亮太吵雜。（圖／記者葉政勳攝）
▲61歲哈林挑戰單車環島實境節目，嫌隊友卜學亮太吵雜。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

61歲庾澄慶（哈林）睽違1年重返電視圈，首次挑戰實境節目《騎吧！哈林小隊》，這也是他第一次主持外景，號召卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天以單車環島，今（17日）除了周予天，5人出席記者會受訪，哈林直言受不了旅途中不斷被卜學亮騷擾，撂話要向對方提告，卜學亮才收斂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲哈林開新節目《騎吧！哈林小隊》，與張庭瑚（左起）、柯有倫、彭小刀（右起）、卜學亮組成單車小隊。（圖／記者葉政勳攝）
▲哈林開新節目《騎吧！哈林小隊》，與張庭瑚（左起）、柯有倫、彭小刀（右起）、卜學亮組成單車小隊。（圖／記者葉政勳攝）
哈林說：「亮哥誇我我都覺得是假的！」抱怨兩人無時無刻都在吵架，環島第一天睡覺就被卜學亮干擾，「第一天吵就算了，第二天飲料喝不夠，還要追加，還說我手機音量開很大聲，會有你打呼大聲？」並指卜學亮騎車時頻頻喊累又要喝飲料，「一路騷擾別人，後來我說我保留法律追訴權，他就沒騷擾我。」

▲▼卜學亮（上至下圖）、彭小刀、柯有倫、張庭瑚宣傳《騎吧！哈林小隊》。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼卜學亮（上圖）、彭小刀宣傳《騎吧！哈林小隊》。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼卜學亮（上至下圖）、彭小刀、柯有倫、張庭瑚宣傳《騎吧！哈林小隊》。（圖／記者葉政勳攝）
平時就熱愛騎單車的哈林主動發起此節目企劃，「有這麼好的團隊來記錄，有人幫我們做，內容有趣好玩，一拍即合，但沒想到事情搞那麼大，本來找5、6個好朋友去騎，現在是幾10個人」，節目已經開始錄製，一行人兩天騎了150公里，年過花甲的哈林自認目前體力還可以。

▲▼柯有倫（上圖）、張庭瑚挑戰單車環島。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼柯有倫（上圖）、張庭瑚挑戰單車環島。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼柯有倫（上圖）、張庭瑚挑戰單車環島。（圖／記者葉政勳攝）
哈林表示：「有一天連續騎6小時，接下來還有南部、東部、北部，我最擔心肩膀，不只是我，第一天小刀摔三次，予天最沒有騎車經驗，因為騎車會燒褲檔，他痛到沒辦法再坐上椅子，但車褲裡面沒有在穿內褲，予天裡面只好再穿，增加摩擦度。」6個大男人朝夕相處，聊天話題沒有尺度，哈林坦言：「很多不能播。」

▲哈林（左三）和卜學亮（右二）在記者會上抬槓，笑翻所有媒體。（圖／記者葉政勳攝）
▲哈林（左三）和卜學亮（右二）在記者會上抬槓，笑翻所有媒體。（圖／記者葉政勳攝）

長髮妙齡女路邊吃臭豆腐！竟是「女神級人物」　粉絲：好平易近人

范少勳《模仿犯》太變態！正妹未婚妻疑入戲太深「猶豫一起出門」

周星馳被問「喜歡BLACKPINK哪一位？」不耍官腔　直接認了最愛她

黃立行消失樂壇14年「現蹤女友IG」　粉絲好激動：小時候的男神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀