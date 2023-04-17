哈林騎單車環島「和卜學亮不合」 揚言告好友：保留法律追訴權
61歲庾澄慶（哈林）睽違1年重返電視圈，首次挑戰實境節目《騎吧！哈林小隊》，這也是他第一次主持外景，號召卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天以單車環島，今（17日）除了周予天，5人出席記者會受訪，哈林直言受不了旅途中不斷被卜學亮騷擾，撂話要向對方提告，卜學亮才收斂。
記者楊穎軒／綜合報導
哈林說：「亮哥誇我我都覺得是假的！」抱怨兩人無時無刻都在吵架，環島第一天睡覺就被卜學亮干擾，「第一天吵就算了，第二天飲料喝不夠，還要追加，還說我手機音量開很大聲，會有你打呼大聲？」並指卜學亮騎車時頻頻喊累又要喝飲料，「一路騷擾別人，後來我說我保留法律追訴權，他就沒騷擾我。」
平時就熱愛騎單車的哈林主動發起此節目企劃，「有這麼好的團隊來記錄，有人幫我們做，內容有趣好玩，一拍即合，但沒想到事情搞那麼大，本來找5、6個好朋友去騎，現在是幾10個人」，節目已經開始錄製，一行人兩天騎了150公里，年過花甲的哈林自認目前體力還可以。
哈林表示：「有一天連續騎6小時，接下來還有南部、東部、北部，我最擔心肩膀，不只是我，第一天小刀摔三次，予天最沒有騎車經驗，因為騎車會燒褲檔，他痛到沒辦法再坐上椅子，但車褲裡面沒有在穿內褲，予天裡面只好再穿，增加摩擦度。」6個大男人朝夕相處，聊天話題沒有尺度，哈林坦言：「很多不能播。」