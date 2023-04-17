泌尿科名醫顧芳瑜遭控涉詐保！檢警衝14路搜索、帶回涉案6人約談
臉書粉專「鳥科學先生」、泌尿科名醫顧芳瑜，遭控涉嫌在2020、2021年間，開立不實診斷證明，向保險公司詐領高價保險，造成多間保險公司損失，台北地檢署今（17）日指揮刑事局，前往顧芳瑜的診所等14處，約談顧男和5病患診所及住處，全案將依《刑法》加重詐欺及偽造文書進行偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
檢警接獲檢舉指稱，在大安區開設顧芳瑜泌尿科診所的名醫顧芳瑜，涉嫌將不符合資格的病患，評定為需要進行特定高單價的包皮手術，藉以使其在術後得以請領高額醫療保險而開立不實診斷證明，涉犯詐欺、偽造文書等罪。
刑事局今日持北檢拘票及搜索票，前往顧芳瑜診所以及病患住家共14處，帶回顧男及5名病患進行偵辦。
不過，稍早顧芳瑜診所發布聲明表示「診所一向以根據病患實際狀況開立診斷證明，並無造假」；強調顧芳瑜鑽硏男性醫學相關領域，包皮環切手術手術量多，經手病患數量相對多，不能以病患請領理賠件數及金額作為嫌疑依據。
診所指出，顧芳瑜院長原為台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師，因科內主治醫師利用職權之便，三番兩次利用檯面上與檯面下操作抹黑攻擊，顧不願捲入爭鬥，只想為廣大病患服務，因此離開北醫向外打拚，最後懷疑「今日的事件，不免聯想是否也為同業的惡意檢舉」。