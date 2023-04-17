明天仍熱到快蒸發！週三天氣急轉「雨肆虐2天」 半個台灣防大雨
今（17）日全高溫都上看30度，熱到快蒸發，單日最高溫出現在高雄市內門，衝到攝氏37.1度，中央氣象局指出，明（18）日感受還會更加炎熱，西半部較極端的高溫仍會出現，而東半部由於雲量增多，白天高溫略降，且東部及東南部地區要稍留意局部較大雨勢；週三（4/19）鋒面接近，各地降雨機率大幅提升，山區要注意大雨，週四（4/20）雨區擴大，台灣整個西半部包含中南部都可能有大雨的發生，雖然能些微讓南部水庫解渴，但無法立即改善，提醒民眾仍要節約用水，出門攜帶雨具。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀表示，週三和週四的鋒面威力不可小覷，週三鋒面接近時，西半部先轉為有短暫陣雨或雷雨，山區有局部較大雨勢，週四鋒面影響，且風向轉為西南風，全台都在雨區範圍，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，且都有局部較大雨勢發生的機率；此外，受西南風沉降影響，背風面花東地區可能會出現極端高溫。
明日天氣部分，各地為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；氣溫上仍相當炎熱，北部攝氏20至33度、中部攝氏21至33度、南部攝氏23至34度、花東攝氏21至29度，南部部分地區仍有攝氏35度以上高溫，各地早晚溫差大，早出晚歸要多添加衣物。
陳伊秀提及，週四鋒面影響、週五（4/21）降雨慢慢趨緩，週末回歸穩定，預計下週一（4/24）還會再有一波鋒面報到帶來雨勢，但春天天氣系統變化快速，還有待後續觀察，民眾請持續關注氣象局最新資訊。