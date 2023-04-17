潤寅詐貸案漏網之魚　檢調約談銀行經理

詐貸470億餘元、創下國內史上詐貸金額最高的「潤寅」案，集團負責人楊文虎、王音之夫妻日前已分別遭判25年、27年定讞。不過，檢調發現，仍有基層行員涉嫌包庇，且不正利益10多萬元，台北地檢署今（17）日指揮北機站，約談一名曾任職於某民營銀行的林姓經理到案。 我是廣告 請繼續往下閱讀 北機站獲報，林男涉於2013年至2016年間，涉收受潤寅提供的水果禮盒等不正利益，護航潤寅核貸，造成銀行損失，涉嫌違反《銀行法》收受不正利益罪。潤寅為國內老牌塑料貿易公司，旗下有易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，生意往來對象包括福懋實業、新纖、台化、南亞塑膠、泰豐、中國人造纖維、綿春纖維、大宇紡織等至少8家，都是知名上市公司。楊、王涉自2010年起，長年偽造不實文件、行賄合作公司，並以應收帳款融資向台企銀、星展、土銀、元大等12家銀行詐貸。時任合庫董事長廖燦昌等銀行高層，也因涉嫌配合潤寅提高授信額度，造成合庫受有呆帳損失約2億9065萬元，去年12月也遭起訴，並由台北地院審理中。被諷「最大顆湯圓」 何博文怒告國民黨蕭敬嚴加重誹謗演員轉行當警察！竟對民眾噴辣椒水 判拘役55日定讞拒讓6名國民法官參審 北院駁回酒駕男請求新北市議會開議前出訪 侯友宜19日赴新加坡拚國際市政交流