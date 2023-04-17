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駕駛不足學生專車面臨停駛　桃市府要求：「一條都不能少」！

▲桃園客運因駕駛員不足，已陸續調整多條學生專車路線，並拋出震撼彈表示「下一學年度（112年）9月開始，學生專車將全面停駛」。（圖／桃園市交通局提供）
▲桃園客運因駕駛員不足，已陸續調整多條學生專車路線，並拋出震撼彈表示「下一學年度（112年）9月開始，學生專車將全面停駛」。（圖／桃園市交通局提供）

記者李春台／桃園報導

近日傳出承接桃園市多條高中職學生專車之桃園客運，因駕駛員不足，為整頓公司營運狀況，已陸續調整多條學生專車路線，並拋出震撼彈表示「下一學年度（112年）9月開始，學生專車將全面停駛」。如果停駛確定，屆時將影響眾多學子通學權益與安全，桃園市政府交通局與教育局已聯手協調業者整合資源，並請業者在尚未有解決方案前，不得貿然停駛，務必維持接駁服務。

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交通局長張新福表示，目前桃園客運除行駛桃園市多條市區公車、國道客運及免費公車外，另與各校合作闢駛多條學生專車路線，但近年受疫情影響，客運載客量下滑，業者面臨大批駕駛員離職潮，已嚴重影響業者營運狀況，而學生專車非屬市區客運路線，且服務對象單一，具有單向空駛的情形，業者為穩固基本客運運能，研議於下一學年度開始，桃園市學生專車路線將全面停駛，經統計共有21所學校約120條路線屆時將受到影響。


張新福指出，受影響之路線，已請教育局與各校研議與鄰近學校路線整併之可行性，為整合資源也研議採遊覽車包租方式提供學生專車服務。但受大環境影響，駕駛員缺額問題是各業者共同面臨的問題，為了協助業者招募駕駛員，交通局除了每月補助市區公車駕駛員6,000元薪資補貼外，交通部公路總局亦祭出多項擴大徵才就業留才補助方案，主要目的都是為了協助業者度過困境，完善整體大眾運輸服務，提高運能及服務品質。


面臨學生專車停駛，市府教育局也已著手和客運業者協調，在現階段資源有限下，將盤點鄰近校區行駛學生專車路線是否整併以共乘方式提供服務，或結合既有市區客運路線以轉乘一次為原則方式，於下一學年度開學前完成整合與規劃，保障學子們通勤權益與維護通學安全。

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