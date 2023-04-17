告發侯友宜喬初選　國民黨反酸何博文：擔任「湯圓」的經驗豐富

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林家興質疑，今年民進黨板橋立委再度上演初選內鬨戲碼時，原本「一人卡五洞」的何博文在賴清德「出手」後轉戰淡水，依照何博文的邏輯這不也是「搓湯圓」？不是嚴重破壞民主制度的行為？原句奉請問何博文：覬覦總統大位的賴清德是否會私下把台灣人民的前途與利益喬掉？
林家興指出，為保住英系、蘇系在板橋的地盤，何博文多次成為黨內派系利益圍剿下的犧牲品、「被搓湯圓」而忍痛退選，擔任「湯圓」的經驗豐富，在栽贓別人之前，應先向社會大眾說清楚自己當年與今天是不是都被「喬掉」？
林家興也批評何博文，藉無憑無據的媒體名嘴發言就栽贓侯友宜有「搓湯圓」情事，意圖用政治口水博取選舉版面，已有觸法風險；而多家媒體歷年報導指證歷歷，從黃承國出手到賴清德出手，何博文屢次被搓湯圓「越搓越大顆」，下次不知道要請誰來才搓得動？何博文在告發別人之前，要不要先大義滅親，告發自己家的黨主席「搓湯圓」？
最後，林家興諷刺，何博文告發他人之前自己難道都不心虛？或者民進黨內已經「喬」習慣了，自己善於「搓湯圓」，就把競爭對手的協調都抹黑成「搓湯圓」？請民進黨不要再「以小人之心度君子之腹」，將自己內部「喬選舉、搓湯圓」的惡質文化拿出來四處潑髒水、敗壞台灣民主風氣，卻無能解決台灣面臨的各項內政、民生、外交問題。