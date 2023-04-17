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特企／不要對我尖叫「海外快閃限定」　這三款在台灣就可以喝到

▲不要對我尖叫「海外快閃限定飲」。(圖/品牌提供)
▲不要對我尖叫「海外快閃限定飲」。(圖/品牌提供)

本報訊

超人氣手搖飲「不要對我尖叫」是國際知名的手搖飲品牌，不止在台灣擁有特色門店，在香港、新加坡、馬來西亞、日本、美國西雅圖、加拿大卡爾加里等多國家都擁有海外特色店，2022年12月更在加拿大多倫多插旗開設旗艦店！讓全球都能認識、品嚐高品質的台灣茶飲，也讓手搖飲文化，在海外發光發熱，成為台灣之光。為回饋台灣尖叫茶粉對不要對我尖叫的支持，品牌總部推出海外快閃限定新品，一共推出三款海外快閃限定飲品，包含香港最熱銷的鮮蘋蜜蜜茉莉、美國西雅圖尖叫茶粉最愛的粉戀枝枝奶蓋以及100%使用加拿大楓糖的楓韻奶蓋凍飲。

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鮮蘋蜜蜜茉莉 / Fresh Apple Jasmine Green Tea

來自香港當地最熱銷的飲品之一，越洋過海來到台灣後，除了新鮮的蘋果切片外，我們加入了帶果丁的蘋果醬，在與綠茶茉莉花香巧妙的融合下，廣受各種年齡層好友的喜愛。
售價：M 60 / L 70

粉戀枝枝奶蓋 / Lychee Smoothie with Classical Light Cream Cap

來自美國西雅圖當地最繽紛絢麗的清涼飲品：使用荔枝與洛神調製而成的消暑聖品，加上一層綿密的經典奶蓋，不管是在飲品顏色或口感上，都要在夏天來臨前，給你甜甜鹹鹹的戀愛好滋味！
售價：M 65 / L 75

楓韻奶蓋凍飲 / Maple Flavored Milk Tea with Black Tea Jelly and Classical Light Cream Cap

使用百分之百加拿大進口的楓糖漿，加上人氣配料烏瓦茶凍，鋪上一層綿密的經典奶蓋，層次感再升級；絕對能給所有喜愛嚐鮮的朋友來自加國最頂級的享受！
售價：M 75 / L 85

此次推出全新菜單中，海外快閃限定的三款新品，承襲「不要對我尖叫」對茶飲風味一貫的堅持，從研發到製程，用心將每款飲品配方比例調整至最佳口感，將最高品質的飲品呈現給每一位尖叫茶粉，「不要對我尖叫」為合食餐飲顧問股份有限公司下的手搖飲品牌，更是貫徹海外強勢回歸的三代絕美店型，從飲品到空間都注入尖叫海外DNA，也將不定時推出各國超夯熱銷飲品，不需要飛到全世界各地門市，在台灣就可以一次實現尖叫限定飲品自由！

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