特企／不要對我尖叫「海外快閃限定」　這三款在台灣就可以喝到

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來自香港當地最熱銷的飲品之一，越洋過海來到台灣後，除了新鮮的蘋果切片外，我們加入了帶果丁的蘋果醬，在與綠茶茉莉花香巧妙的融合下，廣受各種年齡層好友的喜愛。
售價：M 60 / L 70
粉戀枝枝奶蓋 / Lychee Smoothie with Classical Light Cream Cap
來自美國西雅圖當地最繽紛絢麗的清涼飲品：使用荔枝與洛神調製而成的消暑聖品，加上一層綿密的經典奶蓋，不管是在飲品顏色或口感上，都要在夏天來臨前，給你甜甜鹹鹹的戀愛好滋味！
售價：M 65 / L 75
楓韻奶蓋凍飲 / Maple Flavored Milk Tea with Black Tea Jelly and Classical Light Cream Cap
使用百分之百加拿大進口的楓糖漿，加上人氣配料烏瓦茶凍，鋪上一層綿密的經典奶蓋，層次感再升級；絕對能給所有喜愛嚐鮮的朋友來自加國最頂級的享受！
售價：M 75 / L 85
此次推出全新菜單中，海外快閃限定的三款新品，承襲「不要對我尖叫」對茶飲風味一貫的堅持，從研發到製程，用心將每款飲品配方比例調整至最佳口感，將最高品質的飲品呈現給每一位尖叫茶粉，「不要對我尖叫」為合食餐飲顧問股份有限公司下的手搖飲品牌，更是貫徹海外強勢回歸的三代絕美店型，從飲品到空間都注入尖叫海外DNA，也將不定時推出各國超夯熱銷飲品，不需要飛到全世界各地門市，在台灣就可以一次實現尖叫限定飲品自由！
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