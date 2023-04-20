千萬別報名！《山難》以恐怖故事點出人性光明與卑劣

柚臻的經典小說《山難》便講述5位登山社好友一同登山，然而過程中越走卻越覺奇怪，就在5人動心起念準備踏上歸途時，怪事接連來臨，一夥人為了擺脫謎樣的登山客，想下山卻迷了路，還撞見一條不該出現的吊橋，友人之一的俊源更意外消失，大夥開始走進鬼打牆世界，亦真亦假的幻覺壟罩著整座山，也困著剩下四個人的命運。
故事中的主角開始聯想到一開始舉止怪異的登山客，很可能是之前因山難而死的隊伍， 而山中禁忌其一，便是無論如何千萬不要報出自己的名字，以防山中鬼魅化成自己熟識的人來「詐騙」大家，俊源意外消失後，四人更是驚恐地只敢以代號相稱，並來到一間小木屋暫時歇息。代號社長的老楊與主角外出尋覓俊源，卻發現俊源開腸破肚死在樹上，然而回到小木屋後，門外卻有一位自稱俊源的黑影瘋狂敲門，劇情來到了第一波高潮。
故事精彩刺激的情節，在於那種到底該相信誰的猜忌感、山中若有似無的詭譎氣氛，都緊緊抓住讀者心理，而再好的朋友當面臨生死交關時，究竟會勇敢捨身相救、還是保護自己優先？看人性在驚懼惶恐面前徹底崩裂，友人因自己的不信任而死，成為了其它人心中永遠揮不去的陰影，那麼即使剩下的人逃出了山，似乎也逃不過良心的譴責。但故事末段早已死去的老楊，卻是一盞光明燈，說明即使萬般艱難還是有真摯的友情存在。而這也是柚臻書寫恐怖故事厲害之處，她的恐怖是扣入人心、臨場感十足的。
故事的山中鬼魅，也讓人想起國內恐怖電影《紅衣小女孩》對心魔的描繪，這些鬼魅其實都是投射自人心中的牽掛或害怕，鬼魅只是順著你的念頭而產生，那麼似乎只有當自己不再恐懼，能理性看待事物的時候，鬼魅才能不縈於心。柚臻的故事，讓我們體會到寫出一個到位的恐怖故事，不需要太複雜華麗的情節，只要掌握基本的共感，越簡單、越貼近現實的事物，反而越能引起恐懼的共鳴。
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文/鏡文學
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