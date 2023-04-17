電動車專屬優惠！GoShare送外送加菜金200 宏佳騰3.8折起購車
Uber Eats 與 Gogoro 跨界合作，今（17）日公布首波整合電動機車、Gogoro Network 能源網路，以及 GoShare 移動共享服務優惠，即日起到4/30GoShare 用戶只要完成「今晚我想騎車」騎士挑戰，即可獲得 GoShare 100 元騎乘金和Uber Eats 200 元優惠序號。此外，宏佳騰祭在電車優惠包含Ai-1車系加碼最多可折9,000元延長至5/15外，Ai-4 Ever綠牌電車最低只要3.8折起就可購車。
記者周淑萍/綜合報導
為引領永續轉型浪潮，擴大淨零碳排社會行動，Gogoro 與 Uber Eats 跨界合作推出多項優惠，希望加強民眾對於綠色能源的關注，活動包含以下：
宏佳騰在電車優惠方面「Ai-1車系加碼最多可折9,000元」、「搭配政府舊換新最高現省38,800元」、「Ai-2 Gather送24個月電池資費折抵0元起及專用前置物籃」等優惠方案好評延長至5/15；為歡慶母親節，即日起至5/15止，最高回饋購車金6,000元，搭配政府汰舊換新最高29,800元補助優惠及現金購車再送1,500元購車金等多重優惠，最低達3.8折的專屬「寵Ai媽咪方案」，最低以22,680元的可購入綠牌電車Ai-4 Ever。
- 4/17 至 4/30，GoShare 用戶只要完成「今晚我想騎車」騎士挑戰，需含 5 趟有效騎乘，即可獲得 GoShare 100 元騎乘金獎勵、Uber Eats 200 元優惠序號。
- 4/17 至 4/30，Uber One 會員在 Uber Eats App 於精選蔬食餐廳消費，不限訂單金額，即可獲得 GoShare 80 元騎乘金。
- 5/8 至 5/14 每日中午 12:00 及晚間 21:00，Gogoro 與 PBGN 車主前往全台任一 Super GoStation 交換電池後，即可打開 Gogoro / PBGN App，於 Gogoro Wallet 收到限量 Uber Eats 60 元優惠序號，每個時段全台限量發放 2,000 份優惠序號，每人每時段於同一站限領一次，發完為止。
- 5/8 至 8/7，Uber Eats 外送合作夥伴至全台 Gogoro 實體門市，持 Uber Eats 外送合作夥伴端 App 接單系統畫面並經 Gogoro 門市人員核對確認購買者為本人後，即享有 Gogoro 指定車款購車 9.4 折優惠，限額 300 名。活動期間，Uber Eats 會向使用或轉用全新 Gogoro 電動機車的外送合作夥伴提供每人 2,000 元獎勵。