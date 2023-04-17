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中國信託金控囊括《The Asset》8大數位金融獎　展現數位金融實力

▲中國信託金控囊括8項大獎，獲獎數再度居亞洲區金融業之冠。(圖/品牌提供)
▲中國信託金控囊括8項大獎，獲獎數再度居亞洲區金融業之冠。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌日前公布「2023年度數位金融獎」（Digital Awards 2023）得獎名單，中國信託金控囊括8項大獎，獲獎數再度居亞洲區金融業之冠，亦再度成為臺灣金融業唯一銀行、人壽、證券全數獲獎業者。值得一提的是，中國信託銀行二度榮獲「臺灣年度最佳數位銀行」，中國信託證券首度獲選「臺灣年度最佳數位證券公司」且二度蟬聯「臺灣最佳行動券商APP」，台灣人壽則由於推出無接觸、遠距數位保險服務，拿下「臺灣最佳數位保險體驗」大獎，展現中國信託金控數位金融發展實力。

中國信託金控長期耕耘數位轉型，發展智能科技創新金融服務，旗下子公司中國信託銀行特別將數位金融服務聚焦於「Digital End-to-End」及「Banking Everywhere」兩大願景，以客戶為核心，積極優化客戶旅程，提供逾610萬數位客戶之創新數位金融服務，打造無時不在、無所不在最有溫度的金融服務，備受主辦單位及評審肯定。

從數位通路到實體分行，中國信託銀行布建智能決策中樞「中信腦」，精準識別客戶需求與行為偏好，打造最符合客戶需求之個人化服務。另透過Apple Messages for Business全程規劃客戶來行體驗，從取號、填表、到號通知到申辦審查，用iPhone即可一站完成，該項服務亦可串聯消費生活圈，享受分行附近商家優惠。此外，中國信託ATM以開放金融API串接金融同業，提供「QR Code跨行無卡提款」服務，落實普惠金融；而以理財教育為核心的「存錢日記」，活潑簡單的APP介面設計，融合遊戲及社群元素讓孩子輕鬆學習儲蓄、記帳、消費管理，有效培養理財觀，廣受親子客群喜愛。中國信託銀行於本屆評比共獲得「臺灣年度最佳數位銀行」、「臺灣最佳數據分析專案」、「臺灣最佳數位分行專案」、「臺灣最佳數位合作專案」、「臺灣最佳數位遊戲體驗」5項大獎。

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此外，台灣人壽近年來積極發展零接觸、安全且便利的保險服務，推出「遠距視訊刷臉投保」、「遠距保全」卓越客戶體驗，首創「親子同框刷臉辨識」，透過親子同框，未成年客戶從投保到後續服務藉由刷臉即可完成；「預見保險顧問專區」可線上預約諮詢，服務上線以來瀏覽量逾50萬人次，預約數破萬件，滿意度高達九成，為臺灣唯一獲「臺灣最佳數位保險體驗」獎項的保險公司。

中國信託證券則以金融科技滿足客戶投資需求為使命，持續優化線上開戶與交易流程、解決使用痛點，受到投資人喜愛，奪下「臺灣年度最佳數位證券公司」，為證券類最大獎項，亦為本屆亞洲唯一獲獎之證券公司。另外，深獲年輕族群喜愛的股票交易平臺「中信亮點APP」，亦連續兩年獲得「臺灣最佳行動券商APP」獎項，數位實力再受肯定。

中國信託金控積極布局數位基礎建設，讓數位金融成功走入生活場景，未來將持續整合子公司，創新商業模式，穩健朝向「臺灣第一、亞洲領先」區域型金融機構目標邁進。

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