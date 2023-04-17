名家論壇》單厚之／郭台銘真能超車侯友宜？

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郭台銘的策略明顯是有一定效果的，根據《震傳媒》今天公布的民調，賴清德、侯友宜、柯文哲「三角督」的支持度分別是38.3%、24.4%、19.2%，侯友宜比起3月又掉了3.4%；而賴、郭、柯民調則分別為38.4%、23.7%、19.5%，郭台銘比3月拉高了3.4%，郭台銘落後賴清德的距離，已經和侯友宜在伯仲之間。
侯友宜和郭台銘都不能贏賴清德，但民調輸的也差不多。這對侯友宜當然是重大警訊，也解釋了侯陣營為何最近如此積極的表態。該民調也顯示，若是侯、郭兩人互比，侯友宜則以35.3%大勝郭台銘的19.4%，這也解釋了黃健庭的話和國民黨中央的動作。
從交叉分析來看，藍軍對侯友宜的凝聚力雖然不夠高，但也沒有下降，侯友宜的民調下滑，主要是中間選民的支持度下滑；而郭台銘的成長，則是獲得部分藍軍支持者的諒解，藍軍的支持度有提高，但跟侯友宜仍有一段距離。在「三角督」的情況下，泛藍對侯、郭兩人的支持，分別是65.8%與52.0%。
這份民調大致符合近期藍營局勢的變化，但兩個最主要總統可能人選都輸民進黨，無疑是極為尷尬的事，如果都不能贏，提名誰其實都沒有太大的差別，不過是「50步或100步」而已。在都不能贏的情況下，對藍軍支持者而言，侯友宜是相對熟悉、穩定的選擇，郭台銘的變數則較難預測；對國民黨中央而言，侯友宜籌謀已久，提名侯友宜更理所當然，萬一敗選黨中央或黨主席的壓力也小，但若提名郭台銘又敗選，朱立倫被究責的壓力會大得多。
雖然侯、郭兩人的民調相差無幾，但侯友宜是國民黨的「安全牌」，除非在未來一個月的時間能夠再拉出一波上升行情，成為藍軍民調最強者，否則侯友宜出線的機率還是相對高得多。而郭台銘的民調要再提升，無非就是強化藍軍的支持度與拉抬中間選民認同兩條路。
郭台銘之前的表態，只不過是修補與藍軍的關係，要進一步增加藍軍的支持，要不就要從標舉藍軍價值著手，要不就要獲得更多藍軍要角的支持和背書，主要就是立委候選人和地方諸侯的支持。但過去這段時間對於結合藍軍勢力的著墨很少，除非下定決心拿出資源，至少找到一些立委、縣市長願意表態，不然很難在短時間內扭轉劣勢。
而要提升中間選民的認同，則需要標舉價值、臧否時政、帶動議題、和民進黨正面衝突，郭台銘雖然之前對民進黨有部分的攻擊，但距離帶動風潮卻還差得遠。
首富給人的直覺印象就是財大氣粗、霸氣側漏，500萬劑BNT，眼睛都不眨一下。但郭董這次的參選卻頗有點將本求利、不見兔子不撒鷹的味道，至今投入的心力和資源，和4年前完全不成比例。若未來一個月郭董仍不改這種「財不大、氣不粗」的保守心態和格局，想要扭轉局勢、有感拉升民調，最終獲得國民黨提名，將會非常困難。
●作者：單厚之／資深媒體人
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