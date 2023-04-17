淨零減排產學交流！中油石化部促學子認識淨零轉型

台灣中油公司石化事業部於今(17)日，在高雄市林園區林園高中，舉辦淨零減排產學交流活動，以讓林園高中學生更清楚國際減碳趨勢及中油淨零轉型的實際作為。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司石化事業部淨零減排產學交流活動，是由石化事業部副執行長吳祐明主持，他說，台灣中油公司響應政府2050年淨零碳排政策，投入技術研發及推動轉型投資計畫，提出「優油、減碳、潔能」的轉型策略，其內容包含開發原油製的化學品與石化品高值化、研發碳捕捉及封存技術及開拓乾淨能源，如太陽能、地熱等，乃舉辦淨零減排產學交流活動。
會中，由石化事業部企劃室工程師林盈如、盧怡靜以「中油淨零、石化高值轉型」為題，說明中油在台灣石化業扮演的角色與未來轉型方向，並研議引入碳捕捉及封存技術，期盼達到顯著的減碳效果，持續往淨零排放之路前進。
中油煉製研究所專案經理陳彥旭則主講「創新鋰電池高科技材料，升級綠色能源」，以中油研發的新技術，將黑金變綠金、燃料變材料為主軸，說明如何透過回收利用石化廠生產過程中的副產品，再製成電動車電池所需的負極材料，強化電池充電速度並延長壽命，以因應未來電動車的趨勢。
林園高中校長黃碧惠並致贈感謝狀給台灣中油石化事業部，由副執行長吳祐明代表接受，以感謝石化事業部，讓林園高中學生更清楚國際減碳趨勢及中油淨零轉型的實際作為。
石化事業部副執行長吳祐明指出，中油公司透過調整操作模式、投資關鍵設備等方式，將傳統的石化產業帶向高值化發展，透過發展碳捕捉及再利用等技術，積極執行減碳任務，再經由太陽能光電設備建置、探勘地熱等，尋求潔淨能源的使用，期許與政府共同努力，朝2050碳中和之目標邁進。