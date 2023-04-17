待業男對娃娃機試槍！玻璃遭射破 汐止警追10分鐘火速逮人到案
新北市汐止區一名27歲李姓男子，本（4）月14日晚間，原以為手拿的空氣槍故障，因此對著娃娃機玻璃進行測試，沒想到擊發後娃娃機台玻璃應聲破裂，但他卻當場離開，有民眾發現後報案，員警經調閱相關影像資料後，鎖定犯嫌並展開追緝，10分鐘後就案發周邊，捕獲李嫌並當場起獲2把空氣槍，事後還在其家中搜出大麻菸油等物品，全案依毒品及毀損案、恐嚇危害安全等罪嫌送辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，汐止警分局社后派出所員警在14日晚間接獲民眾報案，該名居住在汐止區的李男目前待業中，他在14日晚間，前往福德二路的娃娃機店，因誤以為所攜帶的空氣槍故障而對著娃娃機玻璃進行測試，進而擊發造成娃娃機台玻璃破裂後隨即離開。社后派出所員警獲報前往現場時，李男已逃逸。警方立即調閱相關影像資料後，鎖定李男涉案並前往追緝，約過10分鐘即在周邊捕獲李嫌並當場起獲2把空氣槍。警方更於李嫌家中，起獲另外2把空氣槍、鋼珠彈一袋大麻煙油14支及電子式加熱霧化器等物品，空氣槍經初步檢驗無殺傷力，全案警方詢後依毒品、毀損及恐嚇危害安全等罪將犯嫌移送士林地檢署偵辦。
社后派出所所長林裕益強調，警方對於治安不容挑釁，針對任何違法脫序行為，嚴正執法，絕不寬貸，呼籲民眾勿以身試法。
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