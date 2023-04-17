特企／百貨上半年最大檔！母親節去集雅社買家電最溫馨

隨著天氣逐漸轉熱，家中電器也需要跟著換季。百貨母親節檔期陸續開打，現在來百貨找集雅社買電視、冰箱、洗衣機、空調等家電，享百貨回饋+獨家活動+原廠好禮三重好康，絕對是精打細算消費者最佳選擇！
集雅社所在的新光三越、SOGO、遠東等通路，現在買除了享有百貨母親節最高滿萬送千、刷卡銀行禮回饋以外，搭配集雅社獨家加碼活動買空調月月抽55吋電視、指定吸塵器、清淨機加價購再省最高15,000元，以及政府近期普發6,000元、一級效能冰箱、空調節能補助最高5,000元，與原廠空調活動4/30前好禮多選一及最高7,000元的優惠，加總最高能現省萬元以上，讓消費者輕鬆入手家電省荷包，快樂過母親節。
考量消費者購買家電常因無法整合需求跟資訊的困擾，集雅社獨家推出家電規劃師的尊榮服務，解決消費者在挑選家電及空調上所有疑慮。顧客到靠櫃詢問時，家電規劃師會依照需求者的使用習慣、使用空間、家中人員數、等條件給專業的建議並提供最適合的家電選擇，另外經市場調查，國人安裝冷氣最擔心安裝時發現與實際狀況不符造成多餘費用產生，今年集雅社特別推出「
安裝前免費場刊」服務，在交機前清楚了解現場狀況，提前溝通資訊透明化，讓您安裝安心，使用的放心。在這個資訊爆炸的時代，就讓專業的家電規劃師幫你去蕪存菁，讓你掌握最高ＣＰ值購買家電一次到位，生活講究不將就！
現在到集雅社購買家電及空調商品，獨家享有三大集利，三大服務，包含會員集利金積點折抵無上限、百貨檔期滿額回饋、信用卡紅利優惠等。集雅社會員集利金回饋，活動期間單筆滿千即可集點，一點抵一元、全台集雅社皆可使用且沒有折抵金額上限；百貨公司滿額回饋，各百貨公司針對母親節推出強檔回饋，可查詢集雅社所在百貨據點，前往消費即可同時享有集雅社、品牌與百貨優惠三重好康，折上再折最划算；除此之外還有信用卡紅利優惠，搶先登錄信用卡優惠，更可搭配前述優惠使用，替您省下滿滿的現金，聰明消費就趁現在。
除了商品優惠外，集雅社還有三大服務的優勢，集雅社在百貨商場內提供專屬服務，提供良好的專櫃場所，讓客人享受到專人無微不至的服務，以及完整的集雅社商品保固服務；集雅社所在百貨亦提供尊榮體驗，媽媽在逛家電時，可以舒適的百貨空間享受悠閒的午後時光，挑選出自己想要的家電；另外還有大家最在意的原廠保固，集雅社均挑選國內、外大廠，如空調品牌的日立、PANASONIC、大金、LG，不需要擔心商品保固問題，集雅社替你做好最優質把關。
等到天氣熱了再買空調就來不及啦！現在集雅社針對空調有破萬的高額優惠，再搭配百貨母親節活動，在炎炎夏日來臨前就可以先準備好，讓媽媽們度過最舒爽的夏天。
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母親節 美好生活進化術