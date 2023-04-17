SpaceX史上最大型火箭！「星艦號」 預計今晚德州發射
美國太空探索科技公司（SpaceX）所製造，史上最大型火箭「星艦號」（Starship），預計將於美東時間17日上午9時（台灣時間17日晚間10時）於德州發射，馬斯克曾宣稱星艦號的發射成本相當低，若實驗成功將啟動規模化生產，以每年建造100艘的速度，打造千艘星艦號組成太空艦隊，完成踏上火星居住的夢想。
國際中心楊智傑／綜合報導
《CNN》報導指出，SpaceX星艦號由火箭、飛船、超重型助推器組成，其中巨型火箭（Super Heavy）裝備有33具引擎，星艦號預計將進行軌道級飛行測試，嘗試在低地軌道繞地球飛行一圈，由於首次試飛沒有著陸安排，預計升空後大約1.5小時就會掉落海面。
SpaceX指出，星艦號將是一款「可重複使用」的運輸系統，可以將宇航員與貨物運送到地球軌道、月球、火星等地。SpaceX創辦人馬斯克更稱，星艦飛船首次發射成本約30億美元，儘管成功機率只有50%，並不保證成功但「保證刺激」。
馬斯克提到，星艦號發射成本「相當低」，只要相關試驗取得成功結果，就會啟動大規模生產，以每年建造100艘的速度，打造1000艘星艦號並組成太空艦隊，將10萬人和相關物資運送到火星，實現「火星殖民」的夢想。
此前，SpaceX今年三月已經成功將「獵鷹9號」火箭順利發射升空，運送2名美國國家航空暨太空總署太空人、一名俄羅斯太空人，以及另一名阿拉伯聯合大公國太空人，前往國際太空站。這次出勤的太空人預計進行數十項實驗，其中包括在微重力狀態下，特殊物質如何燃燒，並研究太空對心臟、大腦和軟骨功能的影響。