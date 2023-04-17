李多慧準備回韓「台灣限動全消失」！忠實粉曝背後原因：不用質疑
日前「Rakuten Girls 樂天女孩」迎來最強韓援李多慧加盟，本月14日至16日她一連3天在球場替樂天桃猿應援，甚至造成許多粉絲前往現場一睹她的風采。不過就有球迷發現，李多慧在昨（16）日應援結束返回韓國前，IG所有限時動態還不到24小時就消失，而疑問曝光也引出忠實粉絲點破慣例：不用質疑。
記者潘毅/綜合報導
一位球迷在論壇《Dcard》上發文提出心中疑問「李多慧在台灣應援這三天，都會轉發許多球迷標註她的限時動態，不過有件事很奇怪，但16日球賽一結束，所有的限時動態都消失了，但照理來說限時是24小時後才會消失，當天很多未滿12小時的轉發都不見了」，這讓原PO充滿了疑惑「這幾天陸續看到關於她的負面聲浪，真希望她的親民、真誠是真的」。
疑問文曝光隨即引發討論「她只來幾天嗎？我以為是長期加入」、「可能是ig的bug啊，她們這麼忙會一個一個花時間刪嗎？」、「誰不是為了錢上班？她還會再來，如果不喜歡頂多下個月別支持就好」。其中更有長期觀看韓職的球迷詳細解釋「(李多慧)在韓職時就有這樣了，但不是說這樣就不真誠啦，她自己也知道轉發的非常多，所以一個階段就會這樣，不然隔天或是下一個活動又一堆，粉絲看版面也會很痛苦吧」，他也認為李多慧對待粉絲的好是有目共睹的，「覺得這沒有什麼好質疑的～」。
李多慧來台掀起一陣旋風，但由於她在南韓還有其他工作，因此不會長期住在台灣，明（18）日就將返回南韓，而下次她的主場應援會在何時？Rakuten Girls昨（17）日則在臉書上透露端倪，要粉絲們「期待五月」。