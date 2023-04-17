50萬股東看過來！兆豐金每股配1.32元股利、現金殖利率逾3%
兆豐金控股東人數已突破50萬大關，大家最關心的也是股利發放政策，兆豐金今（17）日召開董事會，並決議每股擬配發1.24元現金股利及0.08元股票股利，合計每股配發1.32元股利，以兆豐金去年每股稅後純益（EPS）1.32 元來看，配發率高達百分百，以今日收盤價33.45元換算，現金殖利率達3.7%。
記者顏真真／台北報導
由於去年股債動盪，加上產險子公司防疫保單理賠及提列近105億準備金，兆豐金去年稅後盈餘183.3億元，年衰退29%，每股稅後盈餘1.32元，投資人也擔心股利配發，尤其扣除 OCI（其他綜合損益）帳上虧損及1成的法定公積後，可分配股利金額減少。不過，日前兆豐金總經理胡光華在法說會上表示，即便去年獲利可用來發放股利金額較往年減少，歷年來累計的保留盈餘仍相當大，必要時可動用這部分來發放股利，而且與過去相比，今年股利政策應該不至於有太大變動。
兆豐金今日召開董事會並通過2022年盈餘股利配發，考量去年可分配股利金額不多，董事會決議動用未分配盈餘，每股配發1.32元股利，其中包括1.24元現金股利、0.08元股票股利，以兆豐金去年每股稅後純益1.32元來看，配發率高達百分百，若以今日收盤價33.45元換算，現金殖利率達3.7%。