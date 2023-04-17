痛風反覆發作苦不堪言 調整生活型態加服藥方能有效控制

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奇美醫院風濕免疫科主治醫師陳昭宇表示，痛風關節炎是因為體內尿酸過多，導致尿酸結晶沉積在關節、皮膚及肌腱等處。病人一開始都是高尿酸血症，也就是血液中的尿酸值高於6.9 mg/dL。高於這個數值之後，體內的尿酸就會開始形成結晶沉積。隨著時間逐漸過去，關節內的尿酸結晶沉積至各個關節內引起發炎，就產生了第一次痛風關節炎；若不妥善治療，大約在半年到一年半左右，會發生第二次痛風關節炎，之後每一次發作的間距就會越來越短。大多數人一開始發作的關節是第一腳趾的關節，第二常見的是足背，然後依序是足踝與膝關節。
陳昭宇說明，尿酸結晶除了關節內以外，也會沉積在肌肉、肌腱、皮膚，甚至內臟器官內。尿酸結晶增加也會形成痛風石的結節狀物體，出現在關節、肌腱、皮膚、耳殼等部位。痛風石可能會導致皮膚潰瘍、肌腱韌帶斷裂、軟骨硬骨侵蝕進而關節變形，嚴重的話會導致肢體功能障礙跟跛行。另外，高尿酸血症也會導致腎功能變差、尿道結石，並且會增加心血管疾病的風險，也與代謝症候群如高血壓、糖尿病、高血脂有關。
陳昭宇指出，高尿酸需嚴格執行飲食控制，避免高普林的食物(如酒精類飲料、帶殼海鮮、動物內臟等)、充足飲水、避免含糖飲料，適度運動。但生活型態調整還需搭配穩定服藥，才能有效降低痛風發作。良好的尿酸控制，不只可減少高尿酸血症的併發症，還能讓急性痛風關節炎不再發生，而且原有的痛風石可逐漸縮小或消失，對病人的長期健康而言，才會更有保障。