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實用技／LINE照片、連結保存法　學會這兩招系統出包也不怕！

▲可以創建 LINE個人聊天室運用相簿功能備份照片，另外，也可善加使用Keep功能保存重要文字、連結等訊息。（示意圖／取自Shutterstock）
▲可以創建 LINE個人聊天室運用相簿功能備份照片，另外，也可善加使用Keep功能保存重要文字、連結等訊息。（示意圖／取自Shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

日前LINE在Android系統上疑似因為「自動備份」功能出錯，導致部分用戶僅能檢視近兩週的聊天記錄，所幸靠著回復備份資料依舊能找回資料，但關於「備份」這件事情除了靠系統「自動備份」，也應該多學2招避免自己重要的照片或是檔案遺失，第一是開設「一人聊天室」可在相簿內存下10萬張照片；第二則是善用Keep功能，保存重要檔案、文字、連結。

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📍一人聊天室

不想要照片下載在手機內吃光容量，這時就可以建立一個人的聊天室，可以把想要保存的照片分享到一個人的聊天室，但務必要記得要開相簿才有辦法保留，否則下載期限一過照片也就不見了。目前每個聊天室的相簿可以開100本，每一本的照片額度上限是1000張，認真存好存滿，一個人的聊天室可以存放10萬張照片，算是相當驚人！

  • 開聊天室的路徑：主頁→按下上方「＋」建立→群組→不選擇好友直接「下一步」→輸入「群組名稱」→「建立」，即可完成。
▲LINE一人聊天室。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE上的一人聊天室，可以當成第二雲端照片備份空間。(圖／記者周淑萍攝)

📍LINE Keep

Keep功能其實長期都存在於LINE的系統內，提供給每一個帳號1GB的雲端空間，會跟著帳號走，即便換手機、換系統，只要登入該帳號，Keep內的資料就能找到。但似乎隱藏的太好，使用率不高，且Keep只有1GB，一旦放置太大檔案的影片或是照片很容易容量爆炸，這時就會建議在Kepp上保存重要的小檔案的文字訊息，只要在聊天字串或是檔案上長按就會出現Keep選項，只要按下Kepp後就能立即保存。另外，可以將Keep直接拉出來桌面當捷徑，會更加方便查找重用的資料。

  • 哪裡可以找到Keep：主頁最上方第一個標示。
  • 如何設定桌面捷徑：設定→Keep→在主畫面建立捷徑→按下傳送→選擇「加入主畫面」，即可完成。
▲LINE的KEEP功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE的KEEP功能提供1GB容量可儲存。(圖／記者周淑萍攝)

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