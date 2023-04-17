專訪／王柏傑準備「驚喜生日禮物」送謝欣穎 脫口而出全場笑翻
電影《疫起》劇情取材自20年前的SARS封院事件，透過醫護、病患與家屬間的視角描述人性面對未知病毒的真實面貌，本片同時也是2023金馬奇幻影展開幕片。導演林君陽、王柏傑接受《NOWnews今日新聞》專訪，王柏傑笑說今年要送女友謝欣穎「驚喜禮物」，沒想到一說出口就引起全場大笑。
記者黃雅琪/台北報導
王柏傑在片中因為SARS封院事件，錯過替女兒慶祝生日被妻子責罵，現實生活中的他經常飛奔各地拍戲，也常常因為工作的關係錯過親友、另一半的人生重要時刻，但他說親友都很體貼他的工作沒有責罵，提到即將生日的女友謝欣穎，王柏傑笑說：「我在裡面送女兒蠟筆，我可以今年送看看我女朋友蠟筆，看她反應會怎麼樣呀！」突如其來的想法，令現場工作人員大笑不已。
王柏傑坦言拍攝《疫起》心理壓力很大，與後輩項婕如、曾敬驊對戲時必須更淡定穩住陣腳，但對上年齡相近的薛仕凌反而很輕鬆。《疫起》開場一段戲，是王柏傑從計程車下車後進出醫院的劇情，他說：「那時候聽到他們要『一鏡到底』，我想說這些人瘋了！」王柏傑開拍第一週就面臨不能NG的龐大壓力，他坦言當時整個人處在高壓狀態。
《疫起》雖然取材自真實故事，但是導演林君陽解釋，角色並沒有與現實生活中特定人物「完全符合」，而是透過會見多名當年經歷SARS封院事件的醫護，整合劇本重新塑造出的虛構角色。時任和平醫院小兒科醫師林秉鴻所寫的「隔離日記」，是導演林君陽參照的主要內容，王柏傑飾演的胸腔科主治醫師夏正，是最接近林秉鴻醫師心境的人物，但也僅僅是相似而已。電影《疫起》熱映中。