美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

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一名國務院高階官員透過電話告訴媒體記者：「G7成員國正傳達同一個訊息：我們希望在中國準備好合作的領域，與中國攜手合作」。
這名官員也強調：「我們當然會反對任何脅迫與市場操縱（行為），以及任何改變台海現狀的企圖。」
G7外長們希望在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表涉台爭議言論後，就對中國的擔憂發布口徑一致的訊息。
日本身為G7唯一亞洲成員，一直密切關注北京可能對台採取的任何行動。
日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行雙邊會談後表示：「台海和平與穩定對我國的影響是個已知事實，但這也是影響國際社會更廣泛安全與防衛的關鍵因素。」
林芳正還告訴記者，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在會中重申，法國「深感」必須尊重現狀、維護台海和平穩定。
德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在今天的會議中指出：「我們的區域合作夥伴越來越能感覺到，中國希望用自己制定的規則，來取代現有、具共同約束力的國際規則。」
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨天透過聲明稱，他「希望並相信」德國將支持中國與台灣「和平統一」。（譯者：施施/核稿：林治平）1120417