蕭煌奇「牽新車PO帥照」再開地獄哏！4萬人朝聖：末班車要開了
46歲金曲歌王蕭煌奇唱功備受肯定，是台灣首位攻蛋的盲人歌手，雖然患有先天性白內障，不過他個性樂觀幽默，更曾多次拿自己「看不見」的地獄梗開玩笑自嘲，對此，他昨（17）日也在臉書發文，透露自己去牽新車了，還問：「誰要當我第一個乘客呢？」並附上坐在駕駛座的照片，貼文曝光後，引起熱議，粉絲們也紛紛笑回：「末班車要開了」、「太幽默了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
蕭煌奇昨日在臉書發文，只見他戴著招牌墨鏡，一隻手抓著方向盤，有模有樣地坐在駕駛座，還帥氣靠在車窗旁，幽默表示：「來牽新車…誰要當我第一個乘客呢？」還在文末Hashtag「坐黑的」，然而他因為視障無法開車，此舉明顯是在自嘲，貼文曝光後，已有4萬人按讚，網友們也用他的知名歌曲《末班車》歌詞調侃他：「末班車要開了」、「蕭煌車」、「太幽默了」、「別說話，末班車要開了。」
事實上，這並非蕭煌奇首次開地獄梗自嘲，他曾在2月PO出一張「賞花照」，他當時依然戴著招牌墨鏡，穿著一身休閒服裝，與後方大片盛開的李花樹合影，宛如下雪般的景色浪漫唯美，表示：「初春來賞花。」引起8萬人狂讚，網友們也紛紛讚嘆他自嘲的底線：「後勁很強」、「你根本沒把花放在眼裡」、「最強的地獄哏」、「幽默大師又出招了。」