NBA季後賽／首戰傷情回報！字母哥無礙　Morant出賽G2恐不樂觀

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Charania表示，公鹿對於Antetokounmp在G2復出持樂觀態度，在首戰爆冷輸給熱火之後，東區龍頭目前以0-1在系列賽中落後，而且丟掉了主場優勢。
至於Morant方面，Charania則是在節目上不樂觀地說，「Ja Morant將在今天重新評估他的傷情，球團會去檢視他手的傷情有多嚴重．．．他的第2場比賽目前的出賽狀態非常危險(very much in jeopardy)。」
在系列賽G1末節剩下5分48秒時，Morant切入禁區嘗試在Anthony Davis頭上灌籃，結果重重摔在地上，還被吹進攻犯規，之後他神情痛苦的摸著自己的右手腕，離場接受檢查，雖然後來有出現在球隊板凳席，但最終沒有再回到場上，灰熊最終以16分之差輸球。
在昨天賽後，Morant右手腕X光檢查結果為陰性，但是根據球隊主帥Taylor Jenkins的說法，他仍然會感到疼痛。Morant本人稱自己在G2出戰的可能性岌岌可危，並感覺被壓得喘不過氣，無法用右手脫下襪子。
而其他傷兵情況，紐約尼克宣布在季後賽首戰發揮出色、砍下17分10籃板的Josh Hart，將因為左腳踝扭傷，而高機率不會出戰系列賽G2。
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