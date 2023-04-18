MLB／張育成休兵！大谷翔平「真二刀流」發威！天使5:4險勝紅襪
天使與紅襪隊4連戰系列賽最後一場，靠著日籍二刀流好手大谷翔平「投打」貢獻，敲出2安，並且2局先發沒被敲安，失1分，天使終場以5:4險勝，也避免被紅襪隊橫掃，台灣好手張育成這場比賽則是休兵一天。
記者吳政紘/綜合報導
天使隊近期遇到紅襪吞下3連敗，或許是時差，也可能是休息不夠，但大谷昨天雖然4打數沒安打，今天則是首打席就敲出中外野安打，2局又敲出右外野安打上壘，有趣的是，6局他打擊遇到捕手回傳打到球棒，這讓大谷也嚇一跳，他也在之後利用投手失誤上壘。
天使首局就有攻勢，大谷率先敲安，Taylor Ward被觸身球後，Hunter Renfroe轟出一發3分砲，也戴上武士頭盔慶祝，Brandon Drury高飛犧牲打追加分數。
天使2局也有攻勢，菜鳥Zach Neto敲安後，大谷也擊出右外野安打，並且Hunter Renfroe又擊出內野滾地球護送隊友回來。
大谷翔平受到雨勢影響，投球十分痛苦，他對Raimel Tapia投出保送後，連續投出暴投，讓Rob Refsnyder敲出游擊滾地球出局，卻也失掉分數。
總計大谷2局投完，沒被敲安，卻失1分，1次保送，3次三振，而他面對同鄉的吉田正尚，也用三振跟對方致敬。