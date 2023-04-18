吳慷仁「健身累趴」遭邵雨薇出賣！她曬螞蟻腰放閃 網笑：別太操
33歲女星邵雨薇與吳慷仁交往多年，小倆口經常在社群平台高調放閃，超甜互動每每都能引起熱議。昨（17）日晚間，她曬出與男友吳慷仁運動的同框放閃照，只見吳慷仁「累趴」在健身房器材上，她也透露此照的緣由，讓3.7萬人超嗨，紛紛直呼：「真速配」、「看起來很累了」、「難得一起入鏡耶」、「要活就要動，動起來」、「別太操欸」、「老吳年紀比較大，不要壞掉了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
邵雨薇昨晚在臉書曬出與吳慷仁一起運動的放閃照，只見她穿著黑色運動套裝，曬出性感螞蟻腰，在跑步機上拿著手機對鏡子自拍，健身完的吳慷仁則「趴」在旁邊的踩踏機上，看起來有些疲累。
原來兩人當時健身完，邵雨薇對吳慷仁說：「我還要有氧啊，你不要嗎？」吳慷仁累得直搖頭，邵雨薇接著說：「要吧，隨便走走也好。等一下還要吃火鍋欸！」吳慷仁雖然沒說話回應，但依舊「跟上」做有氧，讓邵雨薇忍不住直呼：「其實陪伴也達到了互相鞭策的動力。」
貼文及照片曝光後，已有3.7萬人按讚，網友們也紛紛留言：「這樣子一輩子吧，真速配」、「跑起來」、「但是老吳年紀比較大了，不要壞掉了」、「享受美食前先努力一番」、「難得一起入鏡耶」、「一起運動也太浪漫了」、「郭檢剛下戲，不要太操餒」、「看起來很累了」、「放閃無誤」、「重點是還要吃火鍋...XD」、「運動是為了可以吃更多的東西」、「確定，吃火鍋？鞭策？」、「瞎了，閃亮亮。」