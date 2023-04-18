全球最大「2000坪藏壽司」在高雄！限定扭蛋、祭典遊戲 5月開幕
迴轉壽司迷瘋掉！全球最大「2000坪藏壽司」在台灣，海外首間「藏壽司全球旗艦店」5月初登陸高雄開幕。繼淺草、原宿、押上、道頓堀後，將帶來什麼樣的限定扭蛋、或日本祭典遊戲？不用出國就能體驗日本原汁原味的氛圍，更有專屬台灣的設計元素，實在等不及啦。
記者蕭涵云/台北報導
藏壽司不僅在全球積極拓展，也攜手替多個日系知名品牌操刀的「日本設計鬼才」佐藤可士和，打造融合日本傳統文化又具有現代風格的「藏壽司全球旗艦店」，一站式實現「觀光Sightseeing」及「飲食Eating」的「SightEating」精神。全店採用淺色白木打造明亮舒適空間，獨特的簾幕座席提供包廂式的用餐體驗。
而且與一般藏壽司分店不同的是，全球旗艦店中的扭蛋遊戲，有機會抽中旗艦店限定、充滿童趣的日本傳統遊戲體驗券！在全球旗艦店中，就能玩到以往得參與日本祭典才能體驗的獨特遊戲。目前在日本已開出四間，最新、同時也是海外首間的「藏壽司全球旗艦店」就在台灣，5月初高雄將開幕全球最大「2000坪藏壽司」。
為了推廣日本飲食文化並帶動當地觀光，全球第一間新型態的「藏壽司淺草 ROX 店」於2020年誕生於關東地區的淺草，印上品牌 Logo 的巨大紙燈籠搭配浮世繪裝飾牆面，融合日本及現代美學設計，顛覆大家心中既有的迴轉壽司形象。還設置日式經典「緣日SPACE」遊戲區，重現日本廟會文化，有得吃又有得玩。
而第二間開幕的大阪「道頓堀店」，擁有日式摩登的浮世繪裝飾成為最大亮點，揭示古典又時尚的關西風大阪傳統祭典。而為了年輕人而開設的「原宿店」，則融入當地流行的年輕次文化潮流，是唯一一間有販售可麗餅的藏壽司分店。
去年初才開幕的第四間「押上站前店」，能飽覽最夯的觀光名勝晴空塔全景，並在一二樓窗邊設置充滿日式風情的整面LED燈籠牆，夜間絢麗的燈光效果也成為熱門打卡景點。業者透露，第五間「高雄店」將能體驗到日本原汁原味的感動，更有專屬台灣的設計元素，即將於5月初跟大家見面。