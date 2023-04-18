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TWICE周子瑜「童年洗澡萌照」首度曝光！140萬人讚翻：從小美到大

▲TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu）在IG曬出多張小時候的萌照，其中包含小時候的洗澡照，讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝周子瑜IG）
▲TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu）在IG曬出多張小時候的萌照，其中包含小時候的洗澡照，讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝周子瑜IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu）昨（17）日晚間突然在IG曬出七張小時候的照片，甚至還有洗澡萌照，「小子瑜」超可愛照片曝光後，狂吸近140萬人按讚，就連團員Momo也忍不住留言：「要瘋了，太可愛了！」此外，子瑜也曬出TWICE第五度世界巡迴演唱會於首爾站完美落幕的後台照，並用韓文、中文寫下：「愛你們Once！謝謝你們總是照亮著我們，使我們發光閃亮亮。」

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▲周子瑜曬出好幾張露出肚子的美照，洩出自身的完美體態，讓粉絲目不轉睛，敲碗快來台灣辦演唱會。（圖／翻攝周子瑜IG）
▲TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu）擁有甜美長相、完美身材。（圖／翻攝周子瑜IG）
子瑜昨晚在IG曬出7張小時候的超萌照片，只見正在洗澡的「小寶寶子瑜」一雙圓滾滾大眼看向鏡頭，模樣超萌；「小女孩子瑜」看起來活潑大方、古靈精怪，從小就是美人，樣子和現今差異不大，她也在文內表示：「When we were kids.（當我們還是孩子的時候）。」

▲周子瑜曬出童年洗澡照。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜曬出童年洗澡照。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜曬出多張小時候萌照。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲▼周子瑜曬出多張小時候萌照。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜曬出多張小時候萌照。（圖／翻攝自周子瑜IG）
 
此外，她也曬出首爾場演唱會的後臺美照，並用韓文、中文寫下對粉絲們的感謝：「愛你們Once！謝謝你們總是照亮著我們，使我們發光閃亮亮。」照片曝光後，網友們也紛紛留言：「Babyyy tzuyuu」、「台南出產...品質第一...」、「子瑜！從小到大都那麼可愛！是吃可愛長大的嗎」、「我也愛你子瑜」、「子瑜你才是最閃亮的那顆星」、「子瑜真的從小美到大」、「子瑜為什麼可以從小就這麼可愛，從出生那一刻就已經贏了整個世界」，團員Momo也忍不住留言：「要瘋了，太可愛了！」

▲周子瑜小時候樣子古靈精怪，相當活潑。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜小時候樣子古靈精怪，相當活潑。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜曬出首爾場演唱會的後臺美照。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜曬出首爾場演唱會的後臺美照。（圖／翻攝自周子瑜IG）

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