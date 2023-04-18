把握最後一天好天氣！明起「最強春雨」狂轟3天 雨最大時間出爐
中央氣象局表示，今（18）日台灣各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，溫度仍是溫暖偏熱，西半部仍會出現較極端的高溫，不過今日也是近期好天氣的最後一天，明（19）日鋒面接近，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，週四（4/20）雨區擴大，西半部跟東北部都要注意局部較大雨勢。週五（4/21）晚上雨勢才趨緩
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，今日氣溫上仍相當炎熱，北部攝氏20至33度、中部攝氏21至33度、南部攝氏23至34度、花東攝氏21至29度，南部部分地區仍有攝氏35度以上高溫，各地早晚溫差大，早出晚歸要多添加衣物。
而天氣風險公司分析師林孝儒則提及，明天起台灣附近的大氣環境將隨著鋒面的靠近而轉變，白天受到西南風影響，各地氣溫感受仍較悶熱，背風面的東南部可能有焚風發生，午後西半部的山區有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。晚間開始至週四將接續鋒面通過影響，各地降雨將更為廣泛，期間都有短暫雷陣雨的機會，所伴隨的雨勢也會比較大，週四是本週降雨最為顯著的一天。
林孝儒說，週五（4/21）隨著鋒面南移減弱，北部則轉為東北風影響，僅迎風面零星有些降雨，中南部及花東仍受鋒面影響，持續有些短暫陣雨或雷雨，白天期間有些較大雨勢，整體要到晚間後降雨才會逐漸趨緩。週六（4/22）起台灣轉為東北風影響迎風面的北部及東半部、中南部山區還是有些短暫陣雨，提醒民眾，未來這段時間，台灣的天氣都是比較不穩定的，外出記得攜帶雨具。