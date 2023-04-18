搶普發6000！肯德基雞塊、雞汁飯加1元多1件 摩斯蒟蒻買10送10
搶普發6000元商機！肯德基大推21組餐點下殺51折起，今（18）日起爽吃14天到勞動節，包括雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元，咔啦雞腿堡個人套餐109元起。摩斯漢堡APP「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒「買10送10」、摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯優惠價660元等。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基4/18～5/1限時推出「加1元多1件」超值加購價，香酥脆薯、4塊上校雞塊、雞汁風味飯、玉米濃湯和百事可樂，都能「加1元多1件」，相當於下殺51折優惠。4款蛋撻套餐均一價只要66元，優惠代碼「40527」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，鹹甜都有、超適合下午茶犒賞自己。
個人套餐優惠代碼「40530」咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)，只要109元就能吃飽；優惠代碼「40532」咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)，一次吃雙拼炸雞口味也只要129元。雙人優惠套餐組合，吃得到香草紙包雞、青花椒咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞、美式煙燻咔脆雞堡等餐點，最低64折249元起就開吃。
另外，摩斯漢堡即日起至6/30則推出「MOS會員普拉斯 會員金點放大術」，到店累積消費滿600元，不限張數登錄發票，可享乙次抽獎機會，累積消費滿1,200元，享兩次抽獎機會，依此類推；有機會抽中摩斯金點66點、和風炸雞睡袋、1,000元儲值金摩斯卡等；累積消費滿6,000元，加碼再抽666點。
摩斯APP「安心取溫馨送」獨家優惠，則有蒟蒻禮盒「買10送10」，優惠價6,000元（原價12,000元）；摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯，優惠價660元（原價900元）；V型薯及中杯冰紅茶組8入，優惠價600元（原價800元）；摩斯日式咖哩包10入，優惠價660元（原價850元）。