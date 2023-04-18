台積電走跌！台股早盤跌70點 國防軍工與電力概念股夯
美股四大指數昨（17）日漲多跌少，台北股市今（18）日開高後走低並跌幅擴大，約跌70點，來到15892點。權值王台積電早盤跌4元，來到516元，跌0.7%。其他重要電子股如聯發科跌逾1%，大立光、國巨、宏碁相對抗跌走高。而今日盤面焦點為國防軍工與電力供應概念股，另外車用電子也表現不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數17日上漲100.71點，或0.3%，收33987.18點；那斯達克指數上漲34.26點，或0.28%，收12157.72點；標普500指數上漲13.68點，或0.33%，收4151.32點；費城半導體指數下跌3.77點，或0.12%，收3066.68點。
台北股市今日早盤紅翻黑、跌幅擴大，約跌70點，來到15892點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到516元，跌0.7%。聯電小漲，世界先進與力積電也是小漲。南亞科、華碩、和碩、英業達、日月光走跌，聯發科跌逾1%。
大立光相對抗跌，漲0.7%，另外緯創、國巨、宏碁也走高，而今日國防軍工概念股表現依舊搶眼，和成漲約8%，寶一、精剛、千附精密漲5%多，協禧漲逾4%，雷虎、高僑、星通、嘉裕、合勤控漲1到2%。
電力供應概念股表現也不俗，樂事綠能漲逾6%，力麗漲超過4%，士電、安集、茂迪漲1%多。另外，車用電子也紅通通，車王電漲逾7%，為昇科、凌陽、德微、立隆電、力旺、精材、堤維西漲1到3%。