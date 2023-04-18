慈暉關懷學園「VIP」禁閉室 林智鴻籲嚴查維護院生權益
高雄市議員林智鴻今(18)日踢爆長期受到高雄市與國內各大企業挹注資金，也是高雄地區唯一受法院委託安置輔導少年的鳳山慈暉關懷學園，除私設「關VIP禁閉」、房間內監視器「隨時錄」等違反人權的不當管教情事外，還壓榨院生於自設麵包坊工作，將過期包裝換標繼續斂取社會各界愛心。對此，林智鴻要求相關機關，應立即全面調查，保障院生權益，還社會各界公道。
記者郭凱杰／高雄報導
據離職員工「匿名S」指控，該機構內共有兩間「禁閉室」，平日只要院生犯錯，即會遭幹部以「住VIP」或「套房」名義進行監禁，禁閉室為廁所改建，室內通風不良，除了環境髒亂、廁所排水不良，曾有院生遭禁閉兩週至一個月，目前還有一名智能障礙院生正遭拘禁於禁閉室。
離職員工「匿名S」更曝料指出，除了「VIP禁閉室」監禁，機構內包括院生房舍私人空間都遍佈監視器，隨時監控院生動態，在房間睡覺毫無隱私。甚至機構幹部曾對院生進行脫衣檢查，完全無視院生人權。
前院生「匿名Ｙ」也指出，該機構以籌措經費為由，以安置院生名義成立蘋果綠烘焙坊，但烘焙坊環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入，甚至使用過期食材製作產品，過期的包裝則換標繼續賣，完全無視消費者的權益與健康。
院生「匿名Ａ」也以自身經歷說，為供應烘焙坊大量「義賣產品」，機構常逼迫院生熬夜超時工作，前年中秋節期間，為趕製月餅訂單，院生更曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。去年11月疫情期間，甚至要求確診院生支援趕製訂單，血汗壓榨、罔顧食品衛生把關！
對此，林智鴻強烈要求有關機關，立即主動偵辦調查該機構違反人權管理情事，林智鴻說，該機構以幫助院生籌措新家園之名義，接受國內各大企業資助與政府機關委託，卻長期無視人權進行管教，社會愛心資源不應被濫用，他呼籲，有關機關責無旁貸，應立即展開全面調查，保障院生權益，還社會各界公道。