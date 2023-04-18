必勝客母親節「愛心比薩」放滿鮭魚花 繼光香香雞推15cm炸雞柳
必勝客母親節回歸「愛心比薩」，今年放滿鮭魚花、魷魚、干貝等澎湃海味，又美又好吃。而繼光香香雞則推出「超過15cm的巨型炸雞柳」、全新韓風「泡菜魷魚」來尬場。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客去年推出特製愛心比薩「愛鰻滿」，討好媽媽很受好評。今年母親節再度回歸，「愛你魷！究級海味比薩」同樣有著愛心外型，全新的海鮮陣容包括飽滿鮮甜干貝、脆彈的深海大魷魚、特大頂級2L帶卵帆立貝，尤其選用生魚片等級的挪威鮭魚，經過清酒與白味噌醃製，採京都「西京燒」烹製後，捲成一朵朵鮭魚花，和滿滿海味一起盛開在愛心比薩上，看上去就很討喜。全台限量5千個，平均一間門市只有不到20個，又要拚手速。
為了熱愛鮭魚的國人，還打造一款「西京燒職人鮭魚比薩」，搭配好評回歸的菠蘿芝心餅皮、玉子燒、義大利煙燻莫札瑞拉起司。必勝客更推出母親節套餐搭配期間限定「日式花結」包裝盒，西京燒職人鮭魚比薩搭配烤雞、和風鱈魚塊等超人氣副食與飲料，早鳥會員限定優惠小套餐888元起、人氣媽媽套餐1,259元起，4/18～5/8訂餐再送價值488元優惠券，透過APP訂餐再送冰藏起司塔。
另外，繼光香香雞則推出「超過15cm的巨型炸雞柳」，方便入口的無骨雞柳條搭配濃郁奶甜「蜂蜜芥末醬」、酸甜「糖醋醬」、甜辣「是拉差醬」、奶酸「田園沙拉醬 」4款美式創意沾醬，放在可愛的吉祥物咕咕獨家美式造型盒中，適合家人朋友開心歡聚時享用。還全新登場韓風「泡菜魷魚」，選用Q彈阿根廷魷魚搭配韓國正統泡菜醬，嚐起來微微酸辣的濃郁海味，4/20迎接夏天開吃。
歡慶新品上市，4/20～6/28，凡到繼光香香雞消費，購買黃金鴨香寶3塊優惠價49元；爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）只要99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。