宜蘭捕獲野生周杰倫！小粉絲巧遇嗨邀合照 「天王私下模樣」曝光
天王周杰倫（周董）出道22年以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，他與昆凌結婚7年，育有1子2女，婚姻幸福美滿。「野生周董」近期才被網友捕捉到出沒台北新生公園打球，近日到宜蘭又被幸運網友「捕獲」，他當下也爽快答應合照，天王私底下超親民，完全沒有大明星架子，讓大批粉絲讚翻：「他真的超親民」、「超級幸運，羨慕慘了」、「如果我遇到了，這輩子算活夠本了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
粉專「小資男女的紅酒筆記本」16日在臉書發文，曬出一張小朋友們與周董的合照，透露在宜蘭幸運巧遇周董，「巧遇周杰倫真的太幸運了，大明星完全沒有架子，果然是華語第一天王啊！」更曝光周董私下親民一面，「當我提出能否與女兒合照，周董欣然接受，另外，在喬拍照位置時，希望周董站在中間，小朋友站兩側，周董還開玩笑說：『我也是小朋友啊！』然後就彎下腰來跟我女兒還有我女兒的好朋友一起拍照～超級親民！」
「小資男女的紅酒筆記本」最後也不忘Hashtag「女兒真的認識他」、「女兒超開心」 、「下次有時間再來跟周董討論紅酒」、「周董的紅酒收藏可是很驚人的」，照片曝光後，已有3萬人按讚，網友們也紛紛留言：「他真的超親民的，一直記得他幫粉絲牽柴犬，等粉絲回家拿iPad 跟他拍照的事情」、「羨慕慘了」、「羨慕啊，如果我遇到了，這輩子算活夠本了！」、「哇哇哇太幸運」、「天啊好幸運。」