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大甲媽祖遶境來了！民眾自製「超狂路線圖」　休息、救護站一次看

2023年大甲媽祖將於本週五（21日）展開遶境之旅。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮臉書專頁）
2023年大甲媽祖將於本週五（21日）展開遶境之旅。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮臉書專頁）

記者李惠婷/綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境是台灣的重要文化，而今（2023）年將於21日深夜子時起駕，30日回鑾，長達9天8夜的進香遶境將有許多信徒攜手走完，故彼此扶持及提供資源十分重要。由民眾自發組成的團體《跟著媽祖去遶境新手團》分享了自製的「2023年大甲媽祖全地圖」，內容包含詳盡路線指示外，還能一次知曉休息站、救援站等重要資訊。

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臉書粉專《跟著媽祖去遶境新手團》為2023年進香活動特地用Google Map製作路線攻略，內容包含行走路線及路途概況，例如燈光灰暗、路有猛犬等，而在遶境中最需要留意的救護站、休息站及行動沐浴車也一應具全，有興趣的民眾可點進連結留存，包含去程回程兩份。

▲用安卓手機看「2023年大甲媽遶境地圖」的使用說明。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲用安卓手機看「2023年大甲媽遶境地圖」的使用說明。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲用蘋果手機看「2023年大甲媽遶境地圖」的使用說明。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲用蘋果手機看「2023年大甲媽遶境地圖」的使用說明。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
《跟著媽祖去遶境新手團》也額外提供記者兩份使用說明，第一份是「休息站的查看方法」，民眾須先點入「查看地圖圖例」並勾選清單底部的「休息站」，接著從左上方按返回，地圖上便會顯現休息站的位置，需注意的是有些地方僅提供住宿，出發前要先看清楚。

▲「查看休息站」的操作說明之一。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲「查看休息站」的操作說明之一。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲「查看休息站」的操作說明之二。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲「查看休息站」的操作說明之二。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
第二份是「詳細路線指示的查看方法」，9天8夜的行程途經多處，不少地方道路複雜或標示不清，當對路線摸不著頭緒時便可使用。操作方法是點選地圖上的「路線指示」圖標，上滑選擇「總覽」或直接點入照片查看。

▲「查看詳細路線指示」的操作說明。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
▲「查看詳細路線指示」的操作說明。（圖／跟著媽祖去遶境新手團 授權提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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