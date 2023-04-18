大甲媽祖遶境來了！民眾自製「超狂路線圖」 休息、救護站一次看
大甲鎮瀾宮媽祖遶境是台灣的重要文化，而今（2023）年將於21日深夜子時起駕，30日回鑾，長達9天8夜的進香遶境將有許多信徒攜手走完，故彼此扶持及提供資源十分重要。由民眾自發組成的團體《跟著媽祖去遶境新手團》分享了自製的「2023年大甲媽祖全地圖」，內容包含詳盡路線指示外，還能一次知曉休息站、救援站等重要資訊。
記者李惠婷/綜合報導
臉書粉專《跟著媽祖去遶境新手團》為2023年進香活動特地用Google Map製作路線攻略，內容包含行走路線及路途概況，例如燈光灰暗、路有猛犬等，而在遶境中最需要留意的救護站、休息站及行動沐浴車也一應具全，有興趣的民眾可點進連結留存，包含去程及回程兩份。
《跟著媽祖去遶境新手團》也額外提供記者兩份使用說明，第一份是「休息站的查看方法」，民眾須先點入「查看地圖圖例」並勾選清單底部的「休息站」，接著從左上方按返回，地圖上便會顯現休息站的位置，需注意的是有些地方僅提供住宿，出發前要先看清楚。
第二份是「詳細路線指示的查看方法」，9天8夜的行程途經多處，不少地方道路複雜或標示不清，當對路線摸不著頭緒時便可使用。操作方法是點選地圖上的「路線指示」圖標，上滑選擇「總覽」或直接點入照片查看。