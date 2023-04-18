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啟動數位教養！民團與Google合辦教師研習　Podcast傳遞教養經驗

▲台灣展翅協會今（18）日召開記者會，宣布持續與Google合作辦理教師研習、首次開創Podcast頻道「青春怎麼辦」，培育教師數位教養的能力，也提供家長數位教養的建議。（圖／記者李琦瑋攝，2023.04.18）
▲台灣展翅協會今（18）日召開記者會，宣布持續與Google合作辦理教師研習、首次開創Podcast頻道「青春怎麼辦」，培育教師數位教養的能力，也提供家長數位教養的建議。（圖／記者李琦瑋攝，2023.04.18）

記者李琦瑋／台北報導

數位時代來臨，也為家長們帶來數位教養的課題，台灣展翅協會今（18）日舉辦「啟動數位教養、推動教育創新力」記者會，宣布將持續與Google合作辦理「 兒少上網安全及防制網路兒少性剝削教師研習」，培育教師數位教養的能力，並首次與Google合作開創Podcast頻道「青春怎麼辦」，提供家長數位教養的建議。

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展翅協會秘書長陳逸玲提到，展翅協會與Google自2019年開始合作辦理「兒少上網安全及防制網路兒少性剝削教師研習」，每年皆提供網路安全的相關教學課程及講師資源，包含數位公民與安全課程、Google Classroom工具使用，以Be Internet Awesome課程介紹，協助教師更熟悉網路工具，並且能夠將上網安全概念融入課程，提高兒少的數位思辨力；研習人次逐年成長，從2019、2020年的1057人次、2021年的1141人次，到2022年達到1810人次，至今已吸引自全台灣20個縣市、1605所國小、累計超過4000位教師參與，今年將研習課程向上延伸至國中教師，讓更多教師了解網路安全的重要。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻指出，Google透過制定產品政策與社群規範、防治並移除不當內容，以及持續開發更安全適用於各年齡層使用者的線上資源，例如Google安全中心、FamilyLink與YouTube Kids等，維護兒少上網安全；2022年度，因違反兒少性剝削內容政策而遭停用的帳戶總數超過63萬，從Google搜尋索引中移除的兒少性剝削內容網址數量超過92萬。

陳幼臻說，Google還和展翅協會合作教師研習課程，今年的教師研習課程將從4月19日開始辦理，將辦理6場線上課程，初階課程帶領教師們認識網路兒少性剝削；進階課程中將分享如何使用Google教育相關資源工具，並提供小遊戲，教學生網路安全知識，以及使用Google各種工具的訣竅，讓教師們可以結合研習課程的內容及教學工具，把數位公民及網路安全的觀念，更好的傳遞給學生。

桃園龍星國小圖書館閱讀推動教師教師傅宓慧說，她將網路安全課程視為數位疫苗，自己會從日常生活中，孩子遇到謊言、謠言的角度，延伸到網路真假議題，並讓孩子思考手機、平板是玩具還是工具，經過這幾年疫情推展，孩子們漸漸了解如何使用數位工具，並回答她「手機、平板可能是玩具，也可能是工具，看你怎麼用」，讓她相當驚艷。

另外，陳逸玲指出，家長普遍擔心孩子是否安全使用網路，也憂心孩子沉迷於網路世界，為了獲得教養的建議，紛紛在網站、社群、網路社團等尋求協助，因此今年展翅協會與Google一起將兒少數位教養、網路風險與安全以及青少年文化等議題搬上Podcast「青春怎麼辦」，預計上架24集，讓忙碌的家長們更彈性地收聽，透過Podcast傳遞數位教養建議，陪伴家長們了解青春期的孩子。該節目預計5月15日正式上線，第一集邀請公視《青春言人》製作人鄭淑麗分享對青少年的觀察，以及她如何透過節目傾聽青少年的聲音。

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