啟動數位教養！民團與Google合辦教師研習　Podcast傳遞教養經驗

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Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻指出，Google透過制定產品政策與社群規範、防治並移除不當內容，以及持續開發更安全適用於各年齡層使用者的線上資源，例如Google安全中心、FamilyLink與YouTube Kids等，維護兒少上網安全；2022年度，因違反兒少性剝削內容政策而遭停用的帳戶總數超過63萬，從Google搜尋索引中移除的兒少性剝削內容網址數量超過92萬。
陳幼臻說，Google還和展翅協會合作教師研習課程，今年的教師研習課程將從4月19日開始辦理，將辦理6場線上課程，初階課程帶領教師們認識網路兒少性剝削；進階課程中將分享如何使用Google教育相關資源工具，並提供小遊戲，教學生網路安全知識，以及使用Google各種工具的訣竅，讓教師們可以結合研習課程的內容及教學工具，把數位公民及網路安全的觀念，更好的傳遞給學生。
桃園龍星國小圖書館閱讀推動教師教師傅宓慧說，她將網路安全課程視為數位疫苗，自己會從日常生活中，孩子遇到謊言、謠言的角度，延伸到網路真假議題，並讓孩子思考手機、平板是玩具還是工具，經過這幾年疫情推展，孩子們漸漸了解如何使用數位工具，並回答她「手機、平板可能是玩具，也可能是工具，看你怎麼用」，讓她相當驚艷。
另外，陳逸玲指出，家長普遍擔心孩子是否安全使用網路，也憂心孩子沉迷於網路世界，為了獲得教養的建議，紛紛在網站、社群、網路社團等尋求協助，因此今年展翅協會與Google一起將兒少數位教養、網路風險與安全以及青少年文化等議題搬上Podcast「青春怎麼辦」，預計上架24集，讓忙碌的家長們更彈性地收聽，透過Podcast傳遞數位教養建議，陪伴家長們了解青春期的孩子。該節目預計5月15日正式上線，第一集邀請公視《青春言人》製作人鄭淑麗分享對青少年的觀察，以及她如何透過節目傾聽青少年的聲音。