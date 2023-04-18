郭台銘今發表赴日成果　宣示「三個自信」承擔台灣未來

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另外，郭台銘表示，與產業代表經濟團體聯合會的副會長久保田政一更談論到日本正急起直追的下世代半導體產業，以及全球關切的能源危機，他說，日本大部分的能源仰賴進口，依然認為核能佔比不能低於百分之二十，同時也正在加速開發下世代核能技術，從「核分裂」、「核融合」到「核安全」，日本都胸有成竹。
雙方也談到攸關下個世代的「電動車產業」，郭說，未來的電池技術、儲能技術、材料開發，全球電池材料的儲藏量，分佈國家、地區等，這些資源整合分配，都委由日本經團聯執行，這是一套有效整合行政、立法、產業需求的值得參考的運作系統。
郭台銘指出，日本的政治領袖不僅懂政治、懂選舉、懂民意、也懂經濟、技術、產業、立 法、資源預算分配，且具備內閣專業大臣的歷練，「這點與台灣非常不同」， 在與這些政界、商界重要領袖的會談中，也談及包括少子化、高齡化等社會議題。然而，他們更關心「台海安全」，「我相信台日雙方人民和政府都有的共識，我們是亞洲命運共同體，禍福與共。」
此外，郭台銘也針對外界關心的「選總統的最新進度」進行報告，他表示，過去 一、兩年間憂心忡忡「兩個問題」，第一，台灣的未來在哪裡？第二，中華民國需要什麼樣的領袖？
郭台銘指出，在這段時間，他已投入最多的時間和資源，具體尋找問題與解決方案，他認為，如果不能確定自己能夠充分回答這兩大問題，並且說服台灣民眾接受其答案，「我是不會站出來表現承擔的。」
因此，他從「三個方向」來表達自身的信心承擔，宣示「有自信能夠提供台灣未來最有價值的領導」。 首先，台灣可以擺脫目前的一種錯覺，以為台灣只能在中國和美國之間選邊站，在中美競爭中被兩大國擺佈，他認為今天的「大談判時代」，如果有一個對的領導 者，台灣可以利用優勢，腳踏實地走出一條新中間、自己的路。
第二，台灣可以有尊嚴地變得更安全，他強調，安全與尊嚴並不衝突，要有尊嚴需要有實力， 而經濟是尊嚴最好的基礎。第三，台灣經濟目前站在可以開創新「科技島」的門檻上，無奈問題在於政治拖累了科技與經濟的發展，有了對的政治方向，這條路可以走得更寬更平。
最後，郭台銘稱自己花了很多時間準備這三大領域的願景，內容當然不可能三言兩語講完，給他三十天的時間，他會在這段時間中密集，並具體清楚的和大家充分溝通，讓大家判斷、決定「誰最適合承擔對中華民國的責任」。