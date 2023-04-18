楊梅幼獅交流道塞車排路肩　國道警察：積非成是將加強取締

我是廣告 請繼續往下閱讀
遭檢舉的民眾指出，「此處地點為國道一號南下桃園楊梅幼獅交流道前，由於上班時間，車輛眾多，往往會塞車，車輛都沿著路肩排隊等著下交流道。若是不排隊要由主線道在交流道口才要打右轉燈插進去，根本無法插隊，也會被眾多正在路肩排隊沿線下交流道的車輛狂按喇叭（已嘗試過此做法），所以這狀況要怎麼解，這邊現在每天都還是這樣，不排隊給人青白眼+按喇叭，甚至車靠超近根本不讓。排隊了被檢舉吃罰單…」
國道第一大隊分隊長陳孟宏指出，國道1號南向楊梅幼獅交流道在上班時間車流量大，部分下交流道車輛會有違規行駛路肩排隊停之行為，反而影響主線匝道行駛，用路人明知行駛路肩是違規行為，卻還是跟著大家在路肩排隊，變成一個積非成是的從眾錯誤行為，警方除了將轉請高公局的工程單位改善下匝道口周邊工程設計外，也會派遣員警巡邏持續加強取締導正錯誤。
陳孟宏表示，開放路肩路段皆有明顯告示牌，提醒民眾開放時間及起始點，以及可以行駛的車種，行車應遵守標誌、標線、號誌規定，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道（勿螃蟹危險行為），應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。