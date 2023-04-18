林心如實境秀打羽球笑翻！鳳小岳吐槽：別吹冷氣了　竟成收視高點

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首集節目收視最高點落在林心如與楊謹華搶完床位後，女星們都在露營車裡吹冷氣，鳳小岳喊「不是來露營嗎，吹什麼冷氣呀」，要姐姐們出來跟他玩。鳳小岳得知收視高點落在他「吐槽」姐姐們時，表示：「非常開心，許願跟大家再一起去山上不要吹冷氣的露營。」總製作人林心如笑說：「收到許多朋友觀眾反饋有被我們療癒，但大家是不是比較想看我們吃苦。」
節目中林心如打羽毛球揮空片段，造成網友熱議，發球障礙的反差萌與平時大家心目中形象落差極大，林心如笑說：「在還沒玩這個羽毛球遊戲之前，不知道自己打得這麼差，大部分都可以打到球的。」問及是否會想找機會雪恥？林心如回應：「請繼續鎖定就知道了。」
《光露營就很忙了》取景於台灣數個極美露營地，希望帶領觀眾遠離都市喧囂，也讓大家能夠感受到大自然的魅力，藉以療癒身心。這次特別與HTC VIVERSE合作，創建專屬的元宇宙場景「穿越恐龍時代」，其中的場景設計以此為概念出發，希望帶大家跳脫現實的束縛，到元宇宙來一場全新的露營體驗。即日起可至VIVERSE官網「探索」專區，找到「光露營就很忙了-穿越恐龍時代」元宇宙一同參與探險，裡面有節目的漏網鏡頭、精彩花絮，不定期有神祕任務等你來破解，還有好禮贈送給觀眾。