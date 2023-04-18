美式賣場「神級洗髮精」網瘋傳！網友：用量超兇

氣溫逐漸回升，豔陽下民眾外出汗流浹背的同時也易使髮型扁塌，除了髮臘等定型髮品外，改善頭皮的洗髮精亦十分重要。近日有網友於臉書社團分享美式賣場有一款洗髮精，控油、清潔力很好，不僅敏弱的頭皮沒產生不舒服感，甚至好用到常常要狂補貨，更破解一般人對該款洗髮精的誤解。此文一出引發多位網友熱議，紛紛分享使用後連安全帽都沒有頭臭味、髮膠也能洗得很乾淨等使用經驗，更有網友表示自身用量兇，補貨需求量大。
生活中心/綜合報導
一名網友日前就在臉書社團PO文指出一款洗髮精「不是專門for禿頭人士，控油力跟清潔力很夠，算是意外的收穫」。原PO更在原文表示這款洗髮精目前正在美式賣場特價，價格比市面便宜許多，引起大批網友討論
據網友指出，這款洗髮精起泡很容易，不僅能輕鬆洗淨頭皮，更是細軟髮族群的福音，可以讓洗過的頭髮變得很蓬鬆自然，有逗趣的網友更留言表示「我也以為只有禿頭才要洗這瓶欸 下次來試試看」、「一定讓頭髮蓬鬆的洗髮精對上一根頭髮都站不起來的我，都幾」、「超好用，不過分的清潔乾淨，洗完也不太出油」。
引發熱議的這款洗髮精出自美國知名品牌落建，目前網路行情價1罐 $379，美式賣場3.5罐的組合價 $899，超優惠的價格讓不少網友興奮回應「好市多這組價格很可以，我是覺得洗了之後，安全帽真的沒有頭臭味」、「我也超愛洗這瓶 因為幾乎每天都會抓頭髮，用這個洗 可以洗很乾淨」、「真的用量比較兇 要多補貨」
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