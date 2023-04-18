費鴻泰質疑發送「抹黑文宣」　徐巧芯酸：前輩要有風度別亂發脾氣

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針對「芯費大戰」再度升溫，費鴻泰指控徐巧芯向選民發送「徐巧芯當立委、費鴻泰做部長」抹黑文宣，有意圖使人不當選之嫌。徐巧芯昨則反擊，該文宣是1個多月前的，且有署名「絕非黑函」，並沒有潑髒水。徐甚至喊話費，若真的覺得有意圖使人不當選，歡迎提出告訴。
徐巧芯今受訪則再回應，那是非常正面的文宣，上面寫著松信相互合作、戰力加倍。他呼籲，希望選舉期間，「前輩要有風度，不要亂發脾氣」，君子之爭已進行民調中，將4月1日的文宣拿出來潑髒水、亂發脾氣批判，「讓大家覺得他是不是急了？還是有發生什麼事情？我自己心裡也很納悶。」
徐巧芯強調，希望松信共好、世代共榮概念在文宣上傳達，沒有意圖使人不當選。他還反質疑，難道他今天參選就是意圖使費鴻泰不當選？鍾沛君參選是意圖使羅智強不當選？羅智強參選是意圖使鍾沛君不當選？這都沒辦法成為理由。
此外，民進黨針對北市第7選區立委初選正進行電話民調，原預估18日就可決定由誰出線，但卻因樣本數不足確定延長至今晚。角逐松信立委的民進黨市議員許淑華認為，國民兩黨同時再做民調，讓民眾過於疲勞轟炸，導致拒訪率提高。
談及此事，徐巧芯則說，他還是有很多鐵粉在家顧電話，最後一天很多人都說，要在家回答唯一支持徐巧芯，這是一個很重要的力量，他跟選民都會繼續撐下去。徐巧芯強調，2018班的台北市議員們很團結，年輕世代於初選完全團結在一起，互相拉抬與幫忙，沒有計較與算計，都是良性競爭，不管是誰大家都團結，這就是國民黨改革精神與世代傳承力量。
徐巧芯說，這股力量是一個浪潮，會席捲國民黨與2024大選，當民進黨想推出新面孔把國民黨打成舊時，「抱歉，你們可能無法如意」，很多前仆後繼的議員盼與國民黨並肩作戰，讓大家知道國民黨不是沒有年輕人，國民黨不老舊也可以世代傳承與創新，相信選民都會在家幫他顧電話。媒體追問，樣本數是否足夠？徐巧芯回應，是足夠的，但還在繼續努力中。