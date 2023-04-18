好市多「綜合維生素錠」防腐劑不合格　1478公斤退運銷毀

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素」檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯0.01g/kg，依業者聲明，對羥苯甲酸乙酯可能源自合成的番茄紅素，添加於原料的tomato pomace（skin and seed）。
陳慶裕指出，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，對羥苯甲酸乙酯準用範圍侷限於豆皮、豆干、醬油、醋、不含碳酸飲料等，本次維生素錠非表列准用的範圍，不符合《食品安全衛生管理法》第18條規定，由於這是半年來首次違規，加提升查驗頻率20%至25%。
另中國出口的餐盤檢出容器具溶出試驗不符規定，以4%醋酸（60°C/30 min）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為82ppm、以20%乙醇（60°C/30 min）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為144 ppm，不符合蒸發殘渣值合格標準皆為30ppm以下，總重448.8公斤依規定退運銷毀。
陳慶裕解釋，該餐盤為木製餐盤，表層塗層為合成樹脂，依照標準需進行溶出試驗，模擬盛裝食物樣態，以醋酸模擬酸性食物、乙醇模擬含酒精產品，檢驗結果皆違反《食品安全衛生管理法》第17條規定。