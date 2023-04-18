許美靜揭患思覺失調流落街頭　醫：注意「8警訊」快就醫

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陳泰宇提醒，當民眾出現工作和社交能力減退、思考、記憶、專注力變差、失眠、多疑、甚至幻覺、妄想時，都需要提高警覺可能是思覺失調症的警訊，需盡早就醫做進一步診斷；一旦確診，目前有多種口服與針劑藥物選擇，現階段國際趨勢建議在醫師評估下優先使用長效針劑治療，不僅有助長時間維持血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險，也能減少照護者提醒按期吃藥而可能引發的衝突與壓力。
三軍總醫院北投分院社區精神科楊蕙年主任分享，患者「阿正」在大學時開始出現幻聽，初期以為自己有神通，但當腦中聲音越來越激進，每天喊打喊殺，嚇得不敢睡，整夜在速食店或公園遊蕩，幸經醫護人員長期照護，「阿正」不但可以幫忙照護肺癌晚期的媽媽，近一年也在醫師建議新一代長效針劑的幫助下，回歸平靜的人生。
楊蕙年指出，不同於身體其他器官生病如骨折、肚子痛容易被察覺，思覺失調症起因於大腦生病，病友常常不知道自己生病了，缺乏所謂的「病識感」，若再加上家屬也不曉得如何求助，通常會耽誤及早診斷與治療的時機。
為此，三總北投分院整合資源並強化精神醫療照護的社區網絡，提供3支便捷無阻的諮詢專線，分別開放給一般民眾、警消人員、衛政社政人員使用，從各角度找出疑似病友，透過完善的轉介後處理流程，提供家訪、電訪與緊急送醫等醫療照護服務。特別的是，三總北投分院目前服務範圍不僅涵蓋台北市12行政區，更拓展至新北市17個行政區，是大台北居民心理健康的守護者。
目前為幫助思覺失調症病友穩控疾病，政府連續兩年編列長效針劑專款逾27億元用於精神疾病治療，且針對臨床給予新增長效針劑個案，額外給予點數獎勵，期待達到病友好、家屬好、醫師好、社會好的多贏局面。