2024總統大選「郭侯配、侯郭配」還是「郭柯配」？郭台銘巧妙回應
鴻海集團創辦人郭台銘今（18）日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告記者會，再度堅定表達參選2024總統大選意願，面對呼聲最高的新北市長侯友宜，外界也關切「郭侯配、侯郭配」是否有譜？他妙回「兩大信心」。此外，他也提到，最近他的民調一直上升，相信黨主席朱立倫會公正的徵召民調最高的人。
記者鄭妤安／台北報導
郭台銘於15日結束四天訪日行程，並在今（18）日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告記者會，會後對於「傳國民黨2024總統大選內定侯友宜，是否覺得自己遭到仙人跳」發表看法，他堅定表示「不會」，提到自己與國民黨主席朱立倫以及秘書長黃健庭皆有非常暢通的溝通管道，並強調最近他的民調一直在上升，相信朱立倫會很公正，會徵召民調最高的人，因為最想讓國民黨勝選的人就是朱本人。此外，郭台銘的報告致詞稿中也提到，自己花了很多時間準備願景，期盼各界給他30天的時間，他會在這段時間中密集，並具體清楚的和大家充分溝通，讓大家判斷、決定「誰最適合承擔對中華民國的責任」。
先前更有謠言傳出國民黨徵召日期可能會在6月初，郭台銘說，黨中央目前尚未與他聯繫，自己也是從媒體上得知，並提到，黨中央在這段時間，會根據各家的民調做決策指標，「請大家接到民調電話就要表達唯一支持郭台銘。」
面對2024總統大選呼聲最高的新北市長侯友宜，外界也關切「郭侯配、侯郭配」是否有譜？郭台銘並未正面回應，巧妙的表示對「兩件事有信心」，第一，對在野大聯盟能夠在2024勝選充滿信心，第二，對朱立倫能夠找到最強的候選人有信心，「在這兩大信心之下，這些問題都很容易解決。」
此外，他也被問及，何時將與柯文哲見面？2024「郭柯配」可能性如何？郭台銘語帶保留表示，雙方是老朋友，一直有順暢的溝通管道，也會在柯訪美返台後找對方聊聊、交換意見，並大讚柯文哲的領袖魅力，且具有八年台北市行政首長經歷，「他清廉、努力做事，我認為我很多地方可以跟他學習，這是我的答案。」