豐中案翻版？家長控師霸凌　小六女生被孤立送性平瀕崩潰

我是廣告 請繼續往下閱讀
人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，該事件小六女生（化名小安）去年12月得知自己臉書被同學拿去做哏圖，在封鎖她的群組裡流傳，向班導師反映遭霸凌，導師卻說「這種事情我不想處理，以後去找學務處」。家長私訊老師見已讀不回，於是主動與霸凌者家長連繫，事後老師卻在家長群組公佈此事及相關孩子的姓名，導致家長彼此誤會與對立。
小安爸爸向學務主任反映，老師於是把小安和群組裡5名孩子叫來，要求其他孩子寫自白書，A生用便利貼寫「對不起請原諒我」，小安認為這樣沒誠意，導師竟回：「那你覺得怎樣叫誠意？」還說「這件事到此為止」。有妥瑞氏症的小安從此情緒不穩定，家長和校方溝通，導師卻向同事抱怨，說她遇到愛告人的恐龍家長。
今年1月孩子們在走廊玩耍，隔壁男生（化名C生）被另兩名同學抓著去撞小安，但沒撞到，事後卻演變成性平事件！小安爸爸說，當時他們接到通知覺得莫名其妙，太太打電話問梁姓導師，導師推說不清楚，事後才知整個事件由導師一手主導，她竟要求其他孩子做偽證，指控小安和C生在廁所和其他地方抱抱。
小安爸爸說，從此女兒成了性平當事人，平日像行屍走肉，放學就躲進房內無助哭泣，常喃喃自語「為什麼要害我、要瞪我、諷刺我？連我的好朋友都瞪？」「能不能不要說謊？」校方雖將她安置到別班，卻不啟動正式安置程序，導致孩子在各班級流浪。後來媽媽在書房垃圾桶發現小安想輕生的字條，嚇得到校陪讀、帶孩子看心理醫生。
除了小安被孤立，被逼做偽證的孩子也被同學排擠，家長認為老師霸凌孩子、嚴重破壞師生間的信任關係，要求學校將梁師送校事會議，卻以不予受理遭駁回，繼續放任老師在校散播不實言論，讓孩子在班級、同學之間被孤立。
立委張廖萬堅指出，師對生的霸凌很難成立，去年確認率只有6%，學校處理師對生霸凌事件粗糙粗暴，師師相護常想大事化小，校方二級輔導也沒有發揮功能，這樣的教育環境，誰能站出來接住孩子？
曾芳苑要求，校方應該立即停聘梁師進行調查，對於在其他班的啟動安置會議和個案輔導會議，所有牽涉此事的學生，也要通通接受輔導。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995