送愛給外籍移工　海洋局贈高雄在地鳳梨

高雄在地鳳梨進入產季，香甜味美可口，高雄市政府海洋局為關懷外籍船員生活，特與農業局合作並推廣在地農特產，4月10日於前鎮漁港西碼頭致贈外籍船員鳳梨，讓遠道而來的外籍船員品嚐高雄的美味水果，並感受到高雄市政府對於外籍船員的重視。
記者賴正琳／綜合報導
海洋局張漢雄局長表示，高雄前鎮漁港是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最高的遠洋漁船基地，每年可為高雄帶來約280 億元的遠洋漁業產值，其中高雄籍遠洋漁船的漁獲量一直居全國之首，然遠洋漁船大多仰賴外籍漁工協助捕撈漁獲作業，外籍漁工現已成為我國遠洋漁業勞動的主力，每年僱用的外籍船員約9,000人次之多，為高雄漁業產業辛勞付出，功不可沒。
鮪魚公會林毓志理事長表示，感謝高雄市政府對於外籍船員權益之重視，本日海洋局致贈高雄在地鮮美鳳梨，除關懷外籍船員生活外，對於遠洋漁船僱用之外籍船員以印尼、菲律賓籍為主，同為家鄉的水果，品嚐鳳梨亦可一解思鄉之情。高雄區漁會黃總幹事昭欽也盛讚海洋局本次致贈鳳梨活動，充分表達高雄市政府對於外籍船員生活及工作環境之重視。
海洋局表示，撫慰及照顧長年在海上工作的外籍船員為該局重要業務，海洋局將持續與行政院農委會漁業署、基督教長老教會、遠洋漁業公會及漁會等共同合作，讓這些長年離鄉背景的外籍船員有像家一樣的溫暖，讓大家感受高雄市對外籍船員的關懷與照顧的重視。