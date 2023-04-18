談貿易壁壘調查 郭台銘：民進黨無能為力、盼陸理性處理兩岸經貿
鴻海集團創辦人郭台銘今（18）日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告記者會，會後針對「中國對台啟動貿易壁壘調查」一事發表看法，認為「民進黨在這方面是無能為力」，希望調查結果不會導致「中斷ECFA」，不過，很高興中國能夠依照WTO規範來處理兩岸經貿，盼中國將來在兩岸問題上，都能以理性態度處理。
記者鄭妤安／台北報導
中國大陸商務部12日宣布將調查台灣對大陸貿易壁壘，其中，涉及2455項商品，調查持續最長九個月，會在今年10月12日前結束，最晚恐延長至2024年1月12日。經濟部長王美花日前表示，政府之間已啟動跨部會的討論。
郭台銘於15日結束四天訪日行程，並在今日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告記者會，會後談及「中國對台啟動貿易壁壘調查」一事，他表示，希望此次貿易調查結果最終不會導致「中斷海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，ECFA已實行13年，為台灣省下2600億的關稅。
他接續說道，中斷ECFA將對台灣的傳統產業、農漁業造成巨大衝擊，此事也凸顯維繫兩岸的重要性，「民進黨在這方面是無能為力」，他認為貿易壁壘調查一事必須回到WTO的架構上來處理，經貿活動是互利互惠的行為，靠單方面的讓利無法持續，很高興中國能夠依照WTO規範來處理兩岸經貿，「我覺得是理性的」，盼中國將來在兩岸問題上，都能依照理性態度處理。